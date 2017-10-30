(Görüntülü Haber) GMİS: Bizi ocaklardan çıkaramazlar

ZONGULDAK, (DHA)- GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, torba yasa tasarısında Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nun (TTK) özelleştirilmesinin önünü açan maddenin geri çekilmesini istedi. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da \"Bizi dün silah zoruyla ocaklara sokanlar bugün bizi silah zoruyla ocaklardan çıkaramaz\" dedi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen torba yasa tasarısının \'TTK ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir\' şeklindeki 58\'inci maddesine Zonguldak\'ta tepkiler sürüyor. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ve şube başkanları, TTK Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi\'ne bağlı maden ocağı önünde işçilerle bir araya geldi. İşçilere hitap eden Demirci, TTK’da 2002 yılında 15 bin 119 işçi çalıştığını bugün ise işçi sayısının 7 bin 625’e gerilediğini söyledi. Demirci, azalan işçi sayısıyla üretimin 1 milyon tonun altına düştüğünü bunun faturasının da maden işçisine çıkarılmak istendiğini anlatarak, şöyle dedi:



\"TTK’yı göz göre göre zarara sürüklediler. Taşkömürü ithalatı için yılda yaklaşık 4-5 milyar dolar ödüyoruz. TTK’yı küçültenler bize, TKİ\'yi ve Soma modelini örnek gösteriyorlardı. Biz bunu kabul etmedik ve işçi alınması için mücadelemizi sürdürdük. Şimdi ekonomik kriz beklentisiyle torba yasa çıkartarak çeşitli vergilerle faturayı bizlere kesmek istiyorlar. Bu torba yasa tasarısı içerisine TTK ve TKİ\'yi, yani madenlerimizi de koydular. TTK\'yı, müesseselerini, hatta işletmelerini parçalayarak ruhsatı ile birlikte özelleştirmenin yolunu açıyorlar ve bu yetkiyi TTK ve TKİ Genel Müdürlüklerine bırakmak istiyorlar. Bizi birbirimizle kavga ettirmeye çalışıyorlar. Ekonomik krizin bedelini bize canımızla ödetmek istiyorlar. Karadon, Kozlu, Soma, Ermenek ve diğer faciaları unuttuğumuzu sanıyorlar. Atalarımızın bize emaneti olan maden ocaklarımıza, işimize, aşımıza, ülkemizin ve milletimizin geleceğine sahip çıkacağız.\"



\'KENDİMİZİ OCAKLARA KİLİTLEYECEĞİZ\'



GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ise Zonguldak\'ın Türkiye\'nin ekonomisine canı ve kanıyla katkıda bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:



\"Bir zamanlar silah zoruyla ocaklara sokulmamızın sorumlusu biz değiliz. Bizi dün silah zoruyla ocaklara sokanlar bugün bizi silah zoruyla ocaklardan çıkaramaz. Bu süreci sabırla ve soğukkanlılıkla izleyerek inanıyorum ki başarıya ulaşacağız. Bu sorunu aşmanın tek yolu kenetlenmekten, birlikte hareket etmekten geçiyor. Her gün çoğalarak mücadelemizi artıracağız. Şayet sürecin sonunda bu kanun tasarısını geriye çektiremezsek ne yapacağımızı Meclis\'te de söyledik, basına da söyledik, tüm yetkililere de söyledik. Ne yapacağız? Kendimizi ocaklara kilitleyeceğiz. Birtakım insanlar bu mücadeleyi siyasi mücadele anlamına çekmeye çalışıyor. Bizim kimseyle siyasi kavgamız yok. Bizim tek kavgamız var; ekmek kavgası, iş kavgası, gelecek kavgası, Zonguldak\'ın menfaatlerinin kavgası, ülkemizin menfaatlerinin kavgası. Bizim tek beklentimiz var; çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakmak.\"