(Görüntülü Haber) Gizemli kazıda CHP’li vekile 5'inci kez polis engeli (2)

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde bulunan 82 Evler Mahallesi\'nde gecekondu tipi bir evde özel harekat polisleri gözetiminde yapılan esrarengiz kazı, yaklaşık 1 yıldan bu yana sürdürülürken, bölgeye giden CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, yine alana alınmadı. Ankara\'da oluşturulan 20 kişilik özel bir ekip tarafından, özel harekat polislerinin önlemleriyle 13 Kasım 2016 tarihinde başlatılan kazı, gizlilik içerisinde devam ediyor. Polis barikatları ve brandalarla çevrili kazı alanında kimsenin giriş-çıkışına izin verilmezken, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, beraberinde partisinin İlçe Başkanı Ali İlk, alana 5\'nci kez giderek, alanda inceleme yapmak istedi. Alanın girişinde bölgede yaşayanlarla bir araya gelen Atıcı, karşılaştıklarını da cep telefonu ile kayıt ettirdi. Alana girdiği sırda sivil polislerle karşılaşan Atıcı, kazının yapıldığı yerin kapısının açılmasını istedi. Burada görevli memur, müdürüne bilgi vermeden kapıyı açamayacağını söyledi. Bu sırada alanda evi bulunan bir kişi ile görüşen Atıcı, \"Ne oluyor burada, ne yapıyorlar?\" diye sorunda yaşlı adam, \"İşte kazıyorlar. Evimin altına kadar girdiler. Her taraf çatladı. Herkes buradan gitti, biz de göçeceğiz\" diye cevap verdi. Atıcı, \"Burada ne olduğunu söylüyorlar mı?2 sorusuna ise yaşlı adam, \"Bakanlığa bildirdik diyorlar, başka da bir şey demiyorlar. Haber beliyoruz\" deyince Atıcı, \"Ne çıktığı da belli değil. Ne yapıldığı da belli değil. Polis geliyor mu?\' demesi üzerine, \"Polisler geliyor. İçeride de 2 polis gece gündüz bekliyor\" yanıtını verdi. Bunu üzerine yüksek bir yere çıkarak kazı alanını görmek isteyen Atıcı, şöyle dedi: \"Bakın hepimiz bütün Türkiye\'ye rezil olduk. Sizi de eziyorlar. Sen devletin polisisin. Sizin ne işin var burada? Devletimin polisini bu kadar hor görmeye kimsenin hakkı yok. Çeşitli entrikalarla benim polisim niye anılıyor. Burada hırsızlık mı, eser kaçakçılığı mı yapılıyor. Benim polisi mi niye böyle kötü bir duruma düşürüyorlar. Bu duruma çok üzülüyorum. Şu hale bak, yazıktır. Böyle gizemli bir yere, abuk sübük gizemli işlerin döndüğü yere Türk bayrağını asıyorlar, böyle bir şey olur mu? Türk bayrağının altında ne olduğu belirsiz işler olur mu? Yazık devletimizi de zor duruma soktular.\" Bir süre bölgede incelemelerde bulunan Atıcı daha sonra ilçeden ayrıldı. \'MAHALLELİ RAHAT DEĞİL\' Bu arada Başbakanlık, CHP\'li Atıcı\'nın daha önce verdiği soru önergesine kazının, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Tarsus Müzesi Müdürlüğü\'nün izniyle başlatıldığını, çalışma yapılan bölgenin 3\'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olduğunu ve bilimsel kazı dışında herhangi bir kazı çalışmasının gerçekleştirilmeyeceği şeklinde açıklama yapmıştı. \"POLİSİN İNTİHARINDAKİ SIR\" Tarsus\'ta 4 yıl önce, \'silahla şaka yaparken\' öldürüldüğü belirtilen polis memuru Mithat Erdal\'ın cinayet sanığı Hüseyin Yasak, yargılandığı Tarsus 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tarsus\'ta esrarengiz kazıların yapıldığının duyulması üzerine eşi Sibel Erdal, define avcılarını ortaya çıkartmak için gizli görevde olan eşinin, deşifre olunca infaz edildiğini, cinayetin, gizemli kazıyla ilgisinin olabileceğini iddia etmişti.