(Görüntülü Haber) Giresun'da teröriste yardım ve yataklığa 2 tutuklama

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’un Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası\'nda yakalanan PKK’lı terörist ‘Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan’ın ifadeleri doğrultusunda Yağlıdere ilçesi Yeşilpınar köyünde ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçlamasıyla gözaltına alınan aynı aileden 3 şüphelinin 2\'si tutuklandı.



İlçede operasyonlarını sürdüren Jandarma güçleri, 23 Ekim\'de ilçenin Kulakkaya kırsalında yakalanan PKK’lı terörist ‘Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan’ın ifadeleri doğrultusunda Yağlıdere ilçesi Yeşilpınar köyünde operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, PKK\'lı teröristin verdiği adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda B.K., eşi G.K. ve oğulları M.K.\'yi gözaltına aldı.



ÇİFT TUTUKLANDI, OĞULLARI SERBEST



Sorgularının ardından \'Terör örgütüne yardım ve yataklık\' suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen B.K. ve G.K. çifti tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirdi, oğulları M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Konuyla ilgili Giresun İl Jandarma Komutanlığı’ndan bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada \"Giresun ili Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylasında 23 Ekim günü yakalanan PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü (BTO) mensubu Mustafa Tolucan\'ın yapılan sorgulamasında, Ekim 2017 ayı başlarında Giresun ili Yağlıdere ilçesi Yeşilpınar köyü Susuz mevkii Karadağ obasında ikamet eden B.K., eşi G.K. ve oğulları M.K.\'ın BTÖ mensuplarına yardım ve yataklık yaparak erzak temin ettikleri tespit edilmiştir. B. K., G.K. ve M.K. isimli şahıslar 2 Kasım günü yakalanarak aynı gün mahkemeye çıkarılmış olup B.K. ve G.K. tutuklanarak Giresun Kapalı Cezaevine konulmuş, M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Giresun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir\" denildi.