(Görüntülü Haber) Giresun'da 'Mavi Göl' güzelliği

Hakan KABAHSANOĞLU/DERELİ (Giresun), (DHA)- GİRESUN\'un Dereli ilçesi sınırlarında yer alan Kuzalan Tabiat Parkı içindeki Mavi Göl, turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle görenleri hayran bırakıyor. Gölün, Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer özelliğine sahip olduğu belirtildi. Kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan, 20 bin nüfuslu Dereli\'deki Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde yer alan Mavi Göl, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Tabiat parkı ve Mavi Göl, bin 800 metre devam eden traverten ve şelalesi ile dikkati çekiyor. Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer olma özelliğine sahip Mavi Göl\'de özellikle belirli aylarda turkuaz rengine bürünen su, ziyaretçileri hayran bırakıyor. Büyüklü küçüklü 3 gölden oluşan, halk arasında \'Sodalı Göl\' diye adlandırılan Mavi Göl\'ün suyu, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz rengi alıyor. KAYNAK DEĞERİ YÜKSEK Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürü Ertan Kuduban, kentte ikisi ağustos ayında tescillenen, 6 tabiat parkının bulunduğu, dördünde de tesisleşmenin devam ettiğini söyledi. Koçkayası, Yedi Değirmenler, Ağaçbaşı, Aymaç ve Köroğlu tabiat parklarının yanı sıra kentte bu yıl en fazla ziyaretçi alan Kuzalan Tabiat Parkı ile tabiat turizmini geliştirmeye çalıştıklarını belirten Kuduban, tabiat parkının kaynak değerinin çok yüksek olduğunu kaydetti. \'BURALARI KORUYACAĞIZ\' Kuzalan Tabiat Parkı\'nın dünyada eşi benzeri çok nadir olan travertenler oluşan bir bölge olduğunu belirter Kuduban, şunları söyledi: \"Travertenlerin yanı sıra yine bu bölgede Karadeniz\'in tek sodalı deresi olan Göksu Deresi üzerindeki 5 gölden oluşan, Mavi Göl adını verdiğimiz alanı da Kuzalan Tabiat Parkı\'na dahil ettik. Buranın yürüyüş yolları, seyir terasları bitti. Konaklama tesislerinin yapımına başlayacağız. Kuzalan Tabiat Parkı 20 bin ziyaretçi aldı. Yaklaşık 3 yıl önce keşfedilen Mavi Göl ise çevresinde hiçbir tesisleşme olmamasına rağmen 300 bin kişi bu alanı ziyaret etti. Özellikle bu sene yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Mavi Göl bölgesinde, önümüzdeki aylarda insanların çok rahat ulaşabileceği yürüyüş yolları ile otopark düşünüyoruz. Buraları hem koruyacağız hem yöre halkına gelir getirici yatırımlar düşünüyoruz.\" \'KARADENİZ’İN TEK SODALI DERESİ\' Bölgenin bir kalker bölgesi olmasına ve onun üzerinde birçok su çeşidi bulunduğuna dikkat çeken Kuduban, \"Ayder ve Uzungöl markalaşan yerlerden. Marka değerini öne çıkarıp devamında diğer yerleri ön plana çıkaracağız. Dereli\'deki bu güzelliklerimizle Ayder ve Uzungöl ile mücadele ediyoruz. Kuzalan\'ı Doğu Karadeniz\'in travertenleri olarak değerlendiriyoruz. Bir kalker bölgesi ve onun üzerinde su çeşidi var. Oradaki minarel sular bir traventer yolu oluşturmuş. Bu anlamda çok değerli bir alan. Bunun yanında da Göksu Deresi, Doğu Karadeniz\'in tek sodalı deresi. Ender bulunan bir alan\" diye konuştu. \'ÇEVREYİ KORUMALI VE DEĞERİNİ BİLMELİYİZ\' Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürü Ertan Kuduban, bölgesel düzeyde tanınan tabiat parklarını yapılacak çalışmalarla ulusal ve uluslararası düzeyden tanınabilirlilik düzeyine çıkarmaları gerektiğini de vurguladı. Kuduban, \"Bu seviyeye ulaşırsak dünyada bilinen alanlar olacak. Yerel halk da böylece sahip çıkacak ve tüm kesim buraları koruyacak. Elimizdeki değerlerin değerini bilmeli ve ona göre çalışmalar yapmalıyız. Çevreyi korumalı ve değerini bilmeliyiz. Bu konuda ilimizdeki diğer paydaşlarımızla ortak çalışmalar içindeyiz\" ifadelerini kullandı.