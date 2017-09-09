(Görüntülü Haber) Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası törenle açıldı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye\'de fındık rekoltesine ilişkin konuştu. Fakıbaba, “Rekolte, resmi olarak 705 bin tondu, fakat son zamanlarda güneş yanığı ve küllenmeden dolayı ben bunu daha önce 650 ile 700 bin ton olduğunu söylemiştim. Bugün net olarak resmi rakam 675 bin ton olarak açıklanmıştır. TMO\'nun açıkladığı 10.50 lira da bir eşik, taban fiyattır” dedi.



Giresun Ticaret Borsası tarafından hayata geçirilen ‘Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası için açılış töreni düzenlendi. Törene Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Francois Begeot ve oda üyeleri katıldı.



Törende konuşan Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, borsanın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Projeye destek sağlayan AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Francois Begeot ise fındık bölgesine böyle bir yatırıma destek sağlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



‘FINDIĞIN DEĞERİ ARTSIN’



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu konuşmasında borsanın Türk tarımında çığır açacağına değinerek, “Aslında, bu işin üretimini yapan değerli çiftçi kardeşlerimi de büyük bir yükten kurtarmış oluyor. İnşallah bunun bir sonraki adımı da ürün ihtisas borsasında bu ürünlerin fiyatını belirlenmesine geliyor. Giresun için fındık önemli. Fındık aynı zamanda sadece Giresun için değil, hem ülkemiz için, hem stratejik olarak bizim için de önemli, bütün Türkiye için önemli. Fındığın değeri artsın, Giresun daha fazla kazansın diye odalarımız ve borsalarımız çalışıyor ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyorlar, lisanslı depoculuğu hayata geçirerek” dedi.



‘105 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE DESTEK VERDİK’



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise, geleceğin dünyasında gıda ve tarımın bugünkünden çok daha önemli ve kritik noktada olacağını belirtti. Tarım sektörüne sağladıkları nakdi desteklerinin 2002 yılında 1.8 milyar liradan 2017’de 12.8 milyar liraya çıkardıklarını kaydeden Bakan Fakıbaba, “Çiftçilerimize 15 yılda toplam 105 milyar liranın üzerinde destek verdik. Bakanlığımızca sağlanan bu desteklerin ve yürütülen projelerin sonucunda birim alandan elde edilen verim miktarlarında önemli artışlar sağlandı ve bu toplam bitkisel üretim miktarımız yüzde 20 artarak, 117 milyon tona ulaştı” diye konuştu.



‘FINDIK STRATEJİK BİR ÜRÜN KONUMUNDADIR’



Fındıktan 2016-2017 üretim sezonunda 1.8 milyar dolar ihracat geliri elde edildiğine işaret eden Bakan Fakıbaba, şöyle devam etti:



“Ülkemizde 700 bin hektar alanda fındık üretimi yapılıyor ve 500 binin üzerinde üreticimiz bulunuyor. Son 6 yıllık dönemdeki ortalama üretimimiz 550 bin ton civarındadır. Ülkemiz, dünya fındık üretiminin yüzde 60’ını, ticaretinin ise yüzde 70’ine yakınını tek başına sağlıyor. Türkiye, fındıktan 2016-2017 üretim sezonunda 1.8 milyar dolar ihracat geliri elde etmiştir. Bu nedenle fındık hem bölge insanımız, hem de ülkemiz için stratejik bir ürün konumundadır. Hükümet olarak da fındık üreticilerinin hep yanında olduk. Üreticilerimize 2009’dan beri toplam 6 milyar lira destek ödemesi yaptık. Mazot ve gübre desteğiyle beraber her yıl üreticimize verdiğimiz destek miktarı dekara 181 Türk lirasıdır.”



‘KÂĞIDINI VERECEKSİN, PARANI ALACAKSIN’



Lisanslı depoculuk ile ilgili konuşan Bakan Fakıbaba, \"Çiftçi ne zaman isterse o zaman satacak. Kâğıdını vereceksin, paranı alacaksın. Bu sistem devreye girmiş bulunuyor. Bu sistem sayesinde üreticilerimiz güvenli, sigortalı ve sağlıklı depolama ve ürün senedine karşılık, bankalardan kredi kullanma imkânı bulacaktır. Hasat dönemlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşleri önlenerek piyasa dengelenecektir. Alım satım işlemleri, ürün senedi üzerinden yapılacağından nakliye giderleri azalacaktır. Çiftçi, ürününü fiyatların en yüksek olduğunu düşündüğü dönemde satabilecek, ürün ticaretiyle uğraşan tacir ve sanayicilerimiz, kalitesi bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve fiyat istikrarı sağlanmış ürünleri kolayca temin edebilecektir. Bakanlık olarak da TMO aracılığıyla lisanslı depoları hep destekleyeceğiz.”



TOPLAM REKOLTE 675 BİN TON



2017 yılının fındık rekoltesinin 675 bin ton olarak resmileştirildiğini de duyuran Bakan Fakıbaba “Rekolte, resmi olarak 705 bin tondu, fakat son zamanlarda güneş yanığı ve küllenmeden dolayı ben bunu daha önce 650 ile 700 bin ton olduğunu söylemiştim. Bugün net olarak resmi rakam 675 bin ton olarak açıklanmıştır. TMO’nun açıkladığı 10.50 liralık fiyat da bir eşik, taban fiyattır. Bu taban fiyatın üzerine çıkması tabii ki tarım bakanı ve bir kardeşiniz olarak, özellikle Karadenizli bir damadı olarak beni sizlerden daha fazla mutlu edecektir. Bundan emin olmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.



‘BÜTÜN FINDIKLARI ALACAĞIMIZA SİZE SÖZ VERİYORUM’



Üreticileri açıklanan fiyatın altında fındıklarını satmamaları konusunda uyaran Bakan Fakıbaba, şunları söyledi:



“Üretici açıklanan fiyatın altında fındığını satmamalı. Bizim üreticimizden beklentimiz TMO’ya yardımcı olmalarıdır. Acele etmemeleri, yani hemen satıp gitmemelerini istiyoruz. Biz hükümet olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, bakanlar kurulumuz da bu konunun üzerinde ciddiyetle duruyorlar. Biz hükümet olarak ne söz vermişsek, onları tek tek yerine getireceğiz. Bizim açıkladığımız fiyat levant 10 lira, Giresun fındığı 10.50 liradır. Bunun altında satmayın ve bütün fındıkları alacağımıza size söz veriyorum. Çünkü süre sınırı da yoktur, randevu sıkıntısı da yoktur. Hiçbir üreticimiz fındığını satamama endişesi yaşamayacak. Dönem başına önce 90 kilo olarak belirtmiştik, sonra 110 kilograma çıkarttık, bugün çok değerli bakanlarımızla konuştuk bu 110 kilogramı 130 kilograma çıkarttık arkadaşlar. 130 kilograma kadar bütün alımları alacağız. Fındık alımında TMO\'nun uyguladığı yüzde 2 çatlak oranın artırılmasını istiyorlar. Bunu da yine bakan arkadaşlarımızla konuşarak, yüzde 5’e çıkardık. Bizim amacımız TMO’ya gelen hiçbir çiftçimizi geri göndermemektir.”



LİSANSLI DEPOCULUĞUN ÖNEMİNİ ANLATTI



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de ilk lisanslı depoyu 2011 yılında Ankara’da hububat için kurduklarını, bugüne kadar da 93 şirkete bu faaliyetler izin verildiğini hatırlattı. Bakan Tüfenkçi lisanslı depo ile ilgili şunları söyledi:



“Lisanslı depoculuk sistemiyle birlikte üreticimiz, tüccarımız, sanayicimiz, tüketicimiz yani tüm Türkiye kazanacak. Bu sistemle, üreticilerimiz; mahsullerini depolayabilecekleri sağlıklı ve güvenli depo imkânı elde etmekte, fiyatların düşük olduğu hasat döneminde ürünlerini elden çıkarmak yerine lisanslı depoda muhafaza edebilmektedir. Üreticiler, lisanslı depolara bıraktıkları ürünü temsil eden elektronik ürün senetlerini teminat olarak gösterip uygun koşullarda kredi kullanabilmekte ve finansman ihtiyaçlarını bu şekilde karşılayabilmektedir. Tüccar ve sanayicilerimiz; işletmelerinin ihtiyaçları için depo inşa etme maliyetinden kurtulmakta, ihtiyaç duydukları miktar, tür ve kalitedeki ürünü kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde borsa ve elektronik ürün senetleri vasıtasıyla tedarik edebilmekte ve ürünlerini lisanslı depolarda depolayabilmektedir. Ayrıca ihtiyaçları halinde kredi de temin edebilmektedir.”



\'FİYAT DÜŞÜŞÜNE MÜSAADE EDİLMEYECEK\'



Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ise uzun yıllardır fındık konusu gündeme geldiğinde hep \"Niye fındığın borsası, hiç üretimi olmayan Almanya\'da, Hamburg\'da kurulur da Türkiye\'de olmaz, Doğu Karadeniz\'de olmaz, Giresun\'da olmaz?\" diye konuşulup tartışıldığına dikkati çekti. Bakan Canikli TMO’nun bugünkü fiyatının alt sınır olduğunu kaydederek, “Bugün Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ilan ettiği fiyat bundan sonraki yıllar için de tabi üzerine enflasyon kadar bir fark konularak taban fiyattır, bunun altına düşmesine hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek” ifadelerinde bulundu.



EN YÜKSEK FİYAT BAKAN FAKIBABA’DAN



Konuşmaların ardından Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası’nın açılışı gerçekleştirildi ve borsa binasında bulunan seans merkezinde fındık alımı işlemi başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli 7.5 ton fındığa talip olarak, 10 lira 31 kuruş fiyat verdi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise 1.5 ton fındığa talip olarak 10 lira 33 kuruş fiyat teklifi yaptı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise 2 ton fındığa talip olarak 12 lira ile en yüksek fiyatı verdi.



Bakanlar daha sonra kentten ayrıldı.