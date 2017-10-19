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(Görüntülü Haber) Girdikleri pamuk yığınında havasız kalan 3 çocuk öldü (4)

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR Şanlıurfa'da, oynadıkları tarladaki pamuk yığınlarının arasında cesedi bulunan 2'si kardeş 3 çocuğun zirai ilaç nedeniyle yaşamlarını yitirmiş olmasından şüpheleniliyor

19 Ekim 2017 19:50

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR Şanlıurfa\'da, oynadıkları tarladaki pamuk yığınlarının arasında cesedi bulunan 2\'si kardeş 3 çocuğun zirai ilaç nedeniyle yaşamlarını yitirmiş olmasından şüpheleniliyor. Güzeller Mahallesi\'nde oturan ve dün gece oyun oynamak için evden çıkan 14 yaşındaki Harun, 12 yaşındaki Ali Tekdağ kardeşler ile 14 yaşındaki kuzenleri Hüseyin Tekdağ, dönmeyince yakınları tarafından pamuk tarlasında hareketsiz bulundu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde öldüğü saptanan 3 çocuğun cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İlk etapta pamuk yığınları arasında uyuya kalıp havasızlıktan ölmüş olmalarından kuşkulanılırken, bu arada pamuk tarlasında için zirai ilaçlama yapıldığı ve çocukların tarım teneffüs ettikleri ilaç nedeniyle zehirlenmiş olabilecekleri olasılığı da gündeme geldi. 3 çocuğun kesin ölüm sebebi, halen Adli Tıp Kurumu morgunda devam eden otopsilerinin tamamlanması ardından netlik kazanacak.

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