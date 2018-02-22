(Görüntülü Haber) Gezmeye geldi, sokak ortasında saldırıya uğradı

Muammer ŞEN KARAMAN DHA) MERSİN\'in Silifke ilçesinden gezmek için geldiği Karaman\'da, iddiaya göre sokak ortasında belirlenemeyen nedenle 2 kişi tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğrayıp dövülen Halil Kale (40), hastaneye kaldırıldı. Kale\'nin saldırıya uğrama anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.Olay, dün akşam saatlerinde Kazımkarabekir Mahallesi Kazımkarabekir Paşa Caddesi\'nde meydana geldi. Mersin\'in Silifke ilçesinden, gezmek için Karaman\'a gelen Halil Kale, kent merkezinde gezdiği sırada iddiaya göre 2 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Kale, aldığı darbeler sonucu yere yığılırken, saldırganlar tekmelemeyi sürdürdü. Kanlar içinde kalan Kale, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına Kale\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Saldırı anı ise güvenlik kamera kayıtlarını yansıdı. Polis, görüntülerden saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.