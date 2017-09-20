(Görüntülü Haber) Germencik'te hırsızlığa karşı tüfekli incir nöbeti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Germencik İlçesi\'nin dağ mahallerinde kaliteli incirin kilogramın 10 - 25 TL arasında alıcı bulması, hırsızları da harekete geçirdi. Bölgede son günlerde gerçekleşen incir hırsızlıkları üzerine üreticiler, ellerinde tüfekle sabaha kadar incir nöbeti tutmaya başladı.



Germencik\'in Kızılcagedik, Çarıklar ve Meşeli mahallerinde incir üreticiliği yapan çiftçiler, son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarından bıktı. Üreticiler çareyi ellerine tüfeklerini alarak seraların başında incir nöbeti tutmaya başladı. Daha önce 700 kiloya yakın inciri çalınan üretici 49 yaşındaki Turgut Aydoğdu, ailecek nöbette olduklarını belirterek, \"Bu mahsulü biz bir yıl çalışarak masraf ederek bu hale getiriyoruz. Ailemle birlikte topladığımız incirleri kuruması için bu seranın altına koyuyoruz. Ancak buradaki incirleri biz olmazsak hırsızlar gelip çalıyor. Bu yıl benim 650- 700 kilo civarında incirim hırsızlar tarafından çalındı. Geçen yıllarda bu kadar hırsızlık olayı yaşanmıyordu. Ancak ovadaki bazı bölgelerdeki incirler iyi olmayınca, bizim dağ kısmının inciri kaliteli olduğu için hırsızlıklar bu bölgede çoğaldı. Gündüzleri incir topluyoruz. Birimiz köye giderek yemeğimizi getiriyor. Ben ise sürekli burada elimdeki tüfeğimle nöbet tutuyorum. Şu anda bizim bölgemizdeki incirin kilosu 10 ile 25 TL arasında değişiyor. Fiyatlar hırsızların iştahını kabartıyor\" dedi.



\'ALIN TERİMİZ BOŞA GİDİYOR\'



Babasıyla birlikte hem çalışıp hem nöbet tutan 16 yaşındaki Kader Aydoğdu ise, \"Sabah erkenden saat 06.00 gibi kalkıyoruz ve incir toplamaya geliyoruz. Akşam olunca eve gidip yemeği yedikten sonra tekrar buraya çalışmaya geliyoruz. Biz o kadar gece gündüz alnımızın teriyle topluyoruz. Seraya kuruması için koyduğumuz incirleri akşam olunca hırsızlar gelip çalıyor. O kadar emeğimiz boşa gidiyor. Buna yetkililer bir çare bulursa hırsızlar da hemen yakalanırsa biz de çok sevineceğiz\" dedi. Gündoğdu ailesinin damatları 28 yaşındaki Cemil Yıldırım ise, \"Sabahın erken saatlerinde incir topluyoruz. Akşam da gördüğünüz gibi gece yarısı halen çalışıyoruz. Millet evde uyurken, tatil yaparken gezerken biz çalışıyoruz. Hırsızlar malımıza göz dikiyor\" diye konuştu.



\'ASKERDEKİ GİBİ NÖBET TUTUYORUM\'



Bir diğer üretici 52 yaşındaki Salih Bulut, \"Akşam karanlığından sabah 06.00\'ya kadar seranın başında bekliyorum. Borcumuzu, derdimizi her şeyimizi buna bağladık. İnciri buradan çaldırırsak işimiz gerçekten çok sakat olur. Hırsızların geldiğini görsek zaten bu sıkıntıyı kendimizde çözeriz. Ama ne zaman, nereden geldiklerini bir türlü göremiyoruz. Yoldan sabaha kadar araçlar geçiyor. Kimseye \'sen kimsin, dur\' diyemiyorsun. Otomobil de burada. Asker nöbeti tutar gibi ben nöbet tutuyorum\" dedi.