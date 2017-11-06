(Görüntülü Haber) Geri dönüşüm için örnek uygulama

MERSİN, (DHA) MERSİN\'de Toroslar Belediyesi, çocuklarda çevre temizliği bilincini geliştirmek ve geri dönüşümde farkındalık oluşturmak amacıyla basketbol potası şeklinde pet şiş kutuları hazırladı. Toroslar Belediyesi, \'Pet şişeni Sokağa Değil, Potaya At? sloganıyla hazırlanan basketbol potası görünümlü pet şişe kutularını ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirecek. Belediye Başkanı Hamit Tuna, Park ve Bahçeler Müdürlüğü marifetiyle yapılan basketbol potası şeklindeki pet şişe kutusunu inceleyerek, kendisi de bir atış denemesi yaptı. Hem kentin çevre temizliğine katkı sunmak hem de çöp kutularının kullanımını daha eğlenceli hale getirmek amacıyla uygulanan projeyi hayata geçiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Başkan Tuna, \"Özellikle çevrenin kirlenmemesi yönünde ve çocuklarımızın dikkatini çekerek, geri dönüşüm bilincini aşılamak amacıyla hayata geçirdiğimiz bir geri dönüşüm projesidir. Çocuklarımız ellerindeki ya da yolda buldukları pet şişeleri basketbol potasına top attıkları gibi bu kutulara atacaklar ve bunu eğlenceli hale dönüştürecekler. Kirletmezseniz, temizlemeye ihtiyaç yoktur. İşte bu proje de bu anlamda bir farkındalık oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Yeniden geri dönüşümde doğayı kirletmeme yönünde de çok özel bir projedir. \'Pet Şişeni Sokağa Değil, Potaya At\' sloganıyla hayata geçirdiğimiz basketbol potası şeklindeki pet şişe kutularını Torosların değişik mahallelerine yerleştireceğiz\" dedi.