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(Görüntülü Haber) (GENİŞ HABER)AFAD BİNASI İÇİNDE OTOBÜS YANGINI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA İstanbul Eyüpsultan'da bulunan AFAD binası bahçesindeki bir otobüs alev alev yandı

07 Nisan 2018 00:40

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

İstanbul Eyüpsultan\'da bulunan AFAD binası bahçesindeki bir otobüs alev alev yandı. Tamamen kullanılamaz hale gelen otobüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Hasdal\'da bulunan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesindeki bir otobüste çıktı. Otobüste başlayan yangın yine AFAD\'a bağlı canlı yayın aracına da sıçradı. Canlı yayın aracı personelin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Görevlilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüse müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda söndürülen otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının ilk belirlemelere göre, otobüsün elektrik kontağından çıktığı tespit edilirken olay sonrası soruşturma başlatıldı.

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