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(Görüntülü Haber) Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları, Elazığ ve Tunceli'de

Ferit DEMİR- Erkan BAY/ELAZIĞ, TUNCELİ, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kuvvet Komutanları ile birlikte, Elazığ ve Tunceli'deki birliklerde denetlemelerde bulundu

03 Kasım 2017 20:32

Ferit DEMİR- Erkan BAY/ELAZIĞ, TUNCELİ, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kuvvet Komutanları ile birlikte, Elazığ ve Tunceli\'deki birliklerde denetlemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve beraberindekiler, iki ilin valilelerini de ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, önce Elazığ Valiliğini ziyaret etti. Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından karşılanan Genelkurmay Başkanı Akar ve komutanlar, Valilik makamında Vali Kaldırım ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Elazığ\'daki temaslarının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar, Tunceli\'ye geçti. Tunceli Valisi Tuncay Sonel\'i ziyaret eden Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları, burada yürütülen terörle mücadele operasyonları kapsamında bilgi alışverişinde bulundu. Valilik çıkışında gazetecilerin bölgede yürütülen terörle mücadele çalışmaları ile ilgili sorusu üzerine Genelkurmay başkanı Orgeneral Hulusi Akar, \"Her şey çok güzel olacak. Huzur olacak, güven olacak, rahat olun\" dedi. Bir gazetecinin Orgeneral Akar\'a daha önce görev yaptığı Tunceli\'yi nasıl bulduğunu sorması üzerine Orgeneral Akar, \"Tunceli çok güzel olmuş, çok gelişmiş, gelişmiş gördüm. Daha da güzel olacağını biliyoruz. Sayın Vali burada güzel işler yapmış. Halk ile bir bütünleşme var. Herşey daha güzel olacak\" dedi. Genelkurmkay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları, Valilik ziyaretinden sonra bölgedeki askeri birlikleri denetimlerine devam etti.

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