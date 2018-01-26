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(Görüntülü Haber) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerinde denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi

26 Ocak 2018 22:53

ŞANLIURFA, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerinde denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa\'ya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırındaki birlikleri denetlemek ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte akşam saatlerinde Şanlıurfa\'ya geldi. Askeri uçakla GAP Havaalanı\'na inen Orgeneral Akar\'ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali karşıladı. Orgeneral Akar, beraberindeki komutanlarla birlikte kent merkezindeki 20. Mekanize Tugay Komutanlığı\'na geçti. Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali\'yi makamında ziyaret eden Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanların, sınır hattında denetlemelerini sürdüreceği kaydedildi. Orgeneral Akar\'ın temasları basına kapalı olarak gerçekleşti.

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