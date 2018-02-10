(Görüntülü Haber) Genelkurmay Başkanı Akar'dan Ege açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, kritik bölgeleri denetledi. Akar, \"Türk Silahlı Kuvvetlerinin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi\'ndeki hak ve menfaatlerinin korunması konusunda da kararlı olduğunu ifade ederek Ege Denizi\'nin bir barış, dostluk ve işbirliği denizi olması için her türlü çabanın gösterildiğini, Ege\'de mevcut sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturulmasının içtenlikle istendiğini \" söyledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan ÖZBAL ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ ile birlikte Havadan İhbar Kontrol uçağından Suriye’nin kuzeyinde harekâta katılan Kara ve Hava Kuvvetleri unsurlarının faaliyetlerini denetlemiş, bölgedeki komutanlardan icra edilen faaliyetler hakkında bilgi almış ve gerekli direktifleri vermiştir. Orgeneral Akar; Kuvvet Komutanları ile birlikte Havadan İhbar Kontrol uçağı ile Ege bölgesine intikal ederek, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki hava sahası kontrol faaliyetleri ile bölgede görev yapan Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarını denetlemiş, bölgedeki komutanlardan icra edilen faaliyetler hakkında bilgi almış ve gerekli direktifleri vermiştir. Orgeneral AKAR bilahare, Kuvvet Komutanları ile birlikte İzmir’e intikal etmiş, buradaki Deniz Kuvvetleri Gözetleme Koordinasyon Merkezi (GKM)’nde modern tespit, teşhis ve komuta kontrol sistemleri vasıtasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca bölgede icra edilen faaliyetler hakkında brifing almıştır. Orgeneral AKAR, burada da denizdeki birlik komutanları ile görüşerek direktif ve emirlerini vermiştir. Daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR; Kuvvet Komutanları ile birlikte Ege Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.





Orgeneral AKAR, bölgedeki inceleme ve denetlemeleri esnasında yaptığı konuşmalarda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından doğu ve güneydoğuda terörle mücadele harekâtına azim ve kararlılıkla devam edilirken aynı zamanda Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin de başarıyla yürütüldüğünü, Zeytin Dalı Harekâtının ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde icra edildiğini, Türkiye’nin kimsenin toprağında gözünün olmadığını ve harekâtın Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirildiğini, Harekâtın temel amacının bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını müteakip, ülkelerinden zorla çıkarılan Suriyeli kardeşlerimizin kendi evlerine dönmelerinin temin edilmesi olduğunu, Söz konusu harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığını, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini, Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yurt içinde ve sınır ötesinde aynı azim ve kararlılıkla yürütüleceğini, bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin “Ölürsek Şehit Kalırsak Gaziö anlayışıyla dün olduğu gibi bugün de her türlü kahramanlık ve fedakârlığı yapmakta olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Orgeneral AKAR, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki hak ve menfaatlerinin korunması konusunda da kararlı olduğunu ifade ederek; Ege Denizi’nin bir barış, dostluk ve işbirliği denizi olması için her türlü çabanın gösterildiğini, Ege’de mevcut sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturulmasının içtenlikle istendiğini, Bununla birlikte etkin, saygın ve caydırıcı bir güç olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, tüm denizlerimizde, ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusunda da kararlı olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığı başta olmak üzere kendisine verilecek tüm görevleri başarıyla yerine getirme azim ve iradesinin tam olduğunu bir kez daha vurgulamıştır. Orgeneral AKAR, inceleme ve denetlemeleri esnasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakâr personeline başarıyla yürüttükleri faaliyetler için teşekkür etmiş ve müteakip görevlerinde başarılar dilemiştir.