(Görüntülü Haber) Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan, 'Yabancı sporcu' açıklaması

\"Yabancı sporcu tartışmaları konusu sadece Galatasaray\'a ait değil. Basketboldan atletizme kadar Türk sporunun temel sorunlarından birisi\"





\"Üretmemiz gerek\"





\"Yabancı sayısı kademeli olarak düşürülmeli\"





İSTANBUL, (DHA)





Spor medyasının müdürleri ile bugün İstanbul\'da bulunan Sepetçiler Kasrı\'nda buluşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Futbolda son dönemde sürekli tartışılan yabancı sınırlaması ile ilgili görüş bildiren Bak, şunları söyledi:



\"Yabancı sporcu sayısının çok olduğunu düşünüyorum. Bu da bizim altyapıya az yatırım yapmamızla bağlantılı. Ben yöneticilik yaptığım süreç içerisinde de hep altyapılara yatırım yapılmasını ve altyapıdan yetiştirilen sporcuların üst liglerde yer almasına yönelik ben onlara şans verilmesine yönelik bir yönetici tarzı şey yaptım. Bana göre yabancı sporcu sayısı fazla. Galatasaray\'ın ilk 11\'inde geçen haftaki müsabakada hepsinin yabancı olması da tabii bizim için bence üzücü bir durum. Teknik direktörlerin Türk oyuncuları oynatmasını, onlara daha fazla şans vermesini arzu ederim. Ancak yabancı sporcu tartışmaları konusu sadece Galatasaray\'a ait değil. Basketboldan atletizme kadar Türk sporunun temel sorunlarından birisidir.\"



\"ÜRETMEMİZ GEREK\"



Ülke olarak daha fazla Türk sporcu üretmemiz gerektiğinin altını çizen Bakan Osman Aşkın Bak, \"Bir şeyi üretmediğimiz zaman karşılığında yerli oyuncuların da Kulüpler Birliği\'nde yaptığımız toplantıda da gördük, yani yerli oyuncuların sayısı az olduğu için de ve maliyetleri yüksek olması sebebiyle de kulüpler yabancı oyuncuların maliyetlerinin daha ucuz olduğunu ve bazılarında gelen yabancıların bir kısmının da futbolun seyir zevkini artırdığını ifade ediyorlar. Kısmen doğru, ama kötü örnekler de var. Ama şu da bir gerçek, ben açıkça şunu söyleyeyim: Biz az çalışıyoruz. Yani sporun tüm anlamını düşündüğümüz zaman, yani sporda hem sporcusu, hem antrenörü, hem yöneticisi az çalışıyor. Mesela ben Güreş Federasyonu Başkanıyken de bilimin sporda kullanılmasını öneren birisiyim ve defalarca da bunu söyledim. Ölçmediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz, dolayısıyla o sporcuların bence antrenörlerimiz de olsun planlamasına baktığımız zaman, işte sporcularımıza baktığımız zaman profesyonellik seviyeleri, profesyonel algıları ve spor hayatları kısa. Az çalışıyoruz ve kısa spor hayatımız var, bunu uzatmak gerekiyor, bunu uzatmak için de bilimi kullanmak gerekiyor. Eğiticilerin çok daha iyi eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum\" diye konuştu.



\"YABANCI SAYISI KADEMELİ OLARAK DÜŞÜRÜLMELİ\"



Futboldaki yabancı sayısının kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini söyleyen Bak, Galatasaray\'ın UEFA Şampiyonu olduğu dönem 3-4 yabancıyla bunu başardığını belirterek, \"Galatasaray bir ekol olmuştu. Bundan önceki Beşiktaş\'ın altyapıya yaptığı yatırımlar var, Trabzonspor\'un yaptığı yatırımlar var. Ben Altınordu Kulübünü Buca zamanından beri takip ediyorum, Buca\'dayken ve sonra Altınordu olmasından beri takip ediyorum, ortaya koyduğu, yaptığı üretim çok daha anlamlı. Şu anda mesela bana göre Türkiye\'nin en iyi genç vadeden iki oyuncusunu da yetiştiren kulüp Altınordu, birisi Roma\'ya giden Cengiz, diğeri de Almanya\'da oynayan Çağlar. Onun dışında Bursaspor\'un altyapıya yaptığı yatırımları biliyoruz. Bazı yöneticiler bize geldi, ben altyapı yatırımları için kulüplerin desteklenmesi taraftarıyım. Bunun örneğini Almanlar daha önce yaptı, bundan 10 yıl önce yaptıkları yatırımlar ortada. Bu noktada biz de bunları teşvik etmekte, bu tip yatırımları desteklemek arzusundayız. Üretemediğiniz zaman kaliteyi de artıramazsınız, rekabeti de artıramazsınız, Türk oyuncu sayısını da artıramazsınız. Dolayısıyla bu noktada yabancı sayısının kademeli olarak azaltılması taraftarıyım. Ha gelecekse de, gelen yabancının da kaliteli yabancılar olması gerekiyor. Bazen bunu tutturamıyoruz, bu noktada da tabii yöneticilere ve teknik adamlara çok daha kapsamlı bir şey sunmaları, araştırma ve takip gerektiğini düşünüyorum\" açıklamasını yaptı.