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(Görüntülü Haber) Gençlik ve Spor Bakanı Bak ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özel Sporcular Futsal Milli Takımı ile maç oynadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "İşte sporun birleştirici gücü bu"   Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İnşallah Down Sendromlu Özel Takımımız destan yazacak"   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: "Avrupa'dan kupa ile

22 Mart 2018 01:57

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: \"İşte sporun birleştirici gücü bu\"


 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: \"İnşallah Down Sendromlu Özel Takımımız destan yazacak\"


 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: \"Avrupa\'dan kupa ile dönmenizi dört gözle bekliyoruz\"


 

Ercan ATA/ANKARA,(DHA)


 

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun katılımı ile düzenlenen 21 Mart Down Sendromlular Günü etkinlikleri kapsamında, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı ile protokol takımı arasında bir müsabaka yapıldı.

Ankara\'da düzenlenen bu etkinlikte açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, \"Bize meydan okuyup bizi maça davet ettiler. Gerçekten iyi bir kamp dönemi geçirmişler. Bizi yendiler, kendilerini tebrik ediyoruz. Heyecanlarıyla, futbola, spora olan aşklarıyla bizlere çok güzel bir zaman geçirttiler. İnşallah Avrupa Şampiyonası\'nda milli takım olarak güzel bir netice alırlar. Kazanma hırsları, ortaya koydukları heyecan çok güzel bir duygu. İşte sporun birleştirici gücü bu\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a teşekkür eden Bak, 2020 Dünya Down Sendromu Olimpiyat Oyunları\'nın Antalya\'da yapılacağını açıkladı.

ÇAVUŞOĞLU: \"İNŞALLAH DOWN SENDROMLU ÖZEL TAKIMIMIZ DESTAN YAZACAK\"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özel Sporcular ile birlikte futbol oynamaktan büyük bir onur duyduklarını belirterek, \"Kardeşlerimizle futbol oynamaktan onur duyduk. Yenildik ama zevk adlık, tebrik ediyoruz. Ampute Milli Takımımız destan yazdı, Görme Engelli Futbol Takımımız destan yazıyor. İnşallah Down Sendromlu Özel Takımımız da destan yazacak. 2020\'de onları Antalya\'da ağırlamaktan onur duyacağız\" ifadelerini kullandı.

SAYAN KAYA: \"AVRUPA\'DAN KUPA İLE DÖNMENİZİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ\"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise \"Çok keyifli bir maç izledik. Başarılarınızın devamını diliyorum. Avrupa\'dan kupa ile dönmenizi dört gözle bekliyoruz. Ellerinden tutulduğunda, destek olunduğunda neleri başarabileceklerinin en güzel örneği bu çocuklarımız. Her birinin ailesine ayrıca teşekkür etmek istiyorum çünkü ailelerinin özverisi, desteği ile birlikte bugünlere geldiler. Biz devlet olarak, bakanlık olarak özel sporcularımızın yanındayız. Hepsini çok seviyoruz. Cumhurbaşkanımızın himayesinde engelli bireylerimize karşı hizmetlerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Dünyadaki tüm down sendromlu kardeşlerimizi kucaklıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz\" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından sporculara madalyaları takdim edilirken, düzenlenen plaket töreninde Doğan Haber Ajansı da plaket aldı.

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