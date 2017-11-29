(Görüntülü Haber) Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetimi ile bir araya geldi

Osman Aşkın Bak: \"Hedef Türk sporunun dünya çapında başarılı olması\" \"Sorunların içerisinden gelen arkadaşlarımızın bize aktardığı bilgiler çok kıymetli\" Dursun Özbek: \"TBMM\'deki muhalefet partilerinden spor yasasına destek istiyorum\" \"Altyapılarla ilgili büyük bir çalışma içindeyiz\" \"Çok verimli bir toplantı oldu\" MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, \"Hedef Türk sporunun, futbolunun dünya çapında başarılı olması onun için hem kulüpler olarak hem bakanlık olarak üzerimize neler düşüyor, nasıl hareket edeceğiz bunlar için istişarelerde bulunduk\" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetimi ile toplantı gerçekleştirdi. Vakfın Maslak\'ta bulunan ofisinde düzenlenen toplantıya Bak\'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Başkan Yardımcıları Şekip Mosturoğlu ile Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli, Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün ve Galatasaray Altyapı Sorumlusu Emrah Bayraktar katıldı. GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK: \"HEDEF TÜRK SPORUNUN, FUTBOLUNUN DÜNYA ÇAPINDA BAŞARILI OLMASI\" Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gerçekteştirilen toplantının önceliğinin iadei ziyaret olduğunu ve daha sonra Kulüpler Birliği Vakfı\'nın futbolun sorunları ile ilgili kendisine bilgiler verdiğini ifade etti. Vakfın yaptığı çalışmalar ve gelinen noktalar ile ilgili bilgiler aldığını dile getiren Bakan Osman Aşkın Bak, \"Çok verimli bir toplantı oldu kendilerine teşekkür ediyorum. Kulüplerimiz sorunlarını ifade ettiler, biz de gerekli istişareleri yürüteceğimizi, onlara bu sorunların çözümünde birlikte hareket edeceğimizi ifade ettik. Her şeyden önemlisi Türk sporunun, futbolunun başarılı olması. Hem kulüpler olarak gerekli adımların atılması hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı ve devlet olarak neler yapabileceğimiz konusunda istişarelerde bulunduk çok verimli bir toplantı oldu. Yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür ederiz. Sık sık bir araya geleceğiz bu sorunların paydaşlarla birlikte çözümlenmesini arzu ediyoruz. O noktada süreci birlikte paylaşarak görüşeceğiz. Kulüpler Birliği Vakfı çerçevesinde ekipler oluşturdular onların görüşleri, değerlendirmeleri oldu. Teşekkürler başkanım tekrar bir araya geleceğiz. Hedef Türk sporunun, futbolunun dünya çapında başarılı olması onun için hem kulüpler olarak hem bakanlık olarak üzerimize neler düşüyor nasıl hareket edeceğiz bunlar için istişarelerde bulunduk\" dedi. \"SORUNLARIN İÇERİSİNDEN GELEN ARKADAŞLARIMIZIN BİZE AKTARDIĞI BİLGİLER ÇOK KIYMETLİ\" Altyapılardan sorumlu yetkililerin toplantıda yer alması ile ilgili konuşan Bakan Bak, \"Şunu söyleyeyim bu konularda ilgili birimlerle görüşüyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı içinde kurulan kurullardaki altyapı ile ilgilenen arkadaşlar belli görüşler bildirdiler. Sahada olan sorunların içerisinden gelen arkadaşlarımızın bize aktardığı bilgiler çok kıymetli. Bizim birlikte ortaya koyacağımız yol haritasında önem arz ediyor o yüzden verimli değerlendirmeler oldu\" diye konuştu. DURSUN ÖZBEK: \"ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU\" Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek ise yaptığı açıklamada, \"Altyapı, oyuncu sağlığı ve marka değeri dahil 7-8 konuyla ilgili çalışma yapıldı. Bence çok verimli bir toplantı oldu\" dedi. Başkan Dursun Özbek, \"Biz Sayın Bakanı ziyarete gitmiştik. Kendisi de nezaket ziyareti yaptı. Biz de bunu fırsat bilerek, önceki ziyaretimizde kararlaştırdığımız çalışma komisyonlarını kurmuştuk. O tarihten sonra bu grupları kurduk. Gruplar bir çalışma düzeni içine geçtiler ve oldukça mesafe kaydettiler. Tamamen Türk futbolunun sorunlarıyla ilgili konular üzerinde çalışıldı. Altyapı, oyuncu sağlığı ve marka değeri dahil 7-8 konuyla ilgili çalışma yapıldı. Bu konular üzerine Bakanımıza bilgi verdik. Ben, başkan yardımcılarını davet ettim ve komisyonla ilgili komisyon başkanlarını davet ettim ki, bakanımız birinci ağızdan yapılan çalışmaları görsün. Bence çok verimli bir toplantı oldu\" açıklamasını yaptı. \"TBMM\'DEKİ MUHALEFET PARTİLERİNDEN SPOR YASASINA DESTEK İSTİYORUM\" Özbek, spor yasasının meclis gündemine geldiğini ve bu yasa ile altyapının bütün detaylarının tartışıldığını ifade ederek, \"Burada tabii kulüplerin beklediği bazı yasal düzenlemeler var. Bu çalışmaların meclise geldiğinin haberini aldık. Ben buradan hem hükümetimizden hem de TBMM\'deki muhalefet partilerinden bu yasaya destek istiyorum. Türk sporu buna ihtiyaç duyuyor. Bu konuya destek verilmeli. Bu manada yapılan çalışmalara olan desteği görüyoruz. Muhalefet tarafından da buna destek verilmesi çok önemli. Her şey Türk sporu için. Oybirliğiyle bu çalışmaların neticelenmesi, spora çok büyük destek verecektir. Altyapılarla ilgili büyük bir çalışma içindeyiz. Futbolun kendi kaynağına dönecek şekilde altyapıyı oluşturması gerekiyor. Bu manada güzel bir çalışma içindeyiz\"şeklinde konuştu. Düzenlenen toplantıda yer alan Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün ve Galatasaray Altyapı Koordinatörü Emrah Bayraktar ile ilgili de bilgi veren Özbek, \"Cenk Ergün, sportif direktör olarak Türk futbolunun içindeki bir arkadaş. Dolayısıyla onların da ilgilendiği konular var. Sadece Cenk Ergün değil, diğer kulüplerden de ilgili arkadaşlar var. Emrah Bayraktar da altyapı konusundaki komisyonda yer alıyor\" dedi.