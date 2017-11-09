(Görüntülü Haber) Gençlerin kavgasına babaları da karıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI şehir merkezinde iki genç arasında bıçaklı kavga çıktı. Gençlerin babalarının da dahil olduğu kavgada, 1\'i ağır 4 kişi yaralandı.



Olay, kent merkezindeki Papuççular Mahallesi\'nde muhtarlık önünde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki Enes A., kendilerine ait otoparkta alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı 22 yaşındaki Ümit Pekçalışkan ile tartışmaya başladı.Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine iki gencin babaları Turgay Pekçalışkan ve 48 yaşındaki Cengiz A. da olaya müdahale etti. İki grup arasında çıkan kavgada iki genç ve babaları aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.



Olayı gören çevredekiler durumu hemen 112 ve polise bildirdi. Yaralılardan sağ bacağından bıçaklanan Enes A., sırtından bıçaklanan babası Cengiz A. Toyotasa Acil Yardım Hastanesi\'ne kaldırıldı.



Diğer yaralılar Ümit Pekçalışkan ve göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan babası Turgay Pekçalışkan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Turgay Pekçalışkanın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

