(Görüntülü Haber) Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bakkal: "Futbolcular artık kulüpleri yönetmeye başladı" (1)

ERCAN ATA / ANKARA, (DHA) \"Doktorluğu biliyorsunuz, malzemeciliği biliyorsunuz, idareciliği biliyorsunuz bir tek yapmadığınız şey futbolculuk\" \"Hükümet istediyse bu iş bitecektir\" \"Hakemlerin kendilerine biraz çeki düzen vermeleri gerekiyor\" Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, seyirciden futbolculara, yabancı sayısından hekemlere kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakkal, \"Futbolcular artık kulüpleri yönetmeye başladılar. Hoca götürüp getiriyorlar\" diye konuştu. Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına İlhan Cavcav Tesisleri\'nde devam eden Gençlerbirliği\'nde teknik patron Mesut Bakkal, idman sonu basın mensuplarının karşısına çıktı. Seyircili ve seyircisiz oynamanın futbola olan katkısını İzmir\'de gördüklerini ifade eden Bakkal, \"Ligde daha 30 maç var. Gençlerbirliği camiası 30 maç kala her şeyin bittiğini düşünüyorsa o zaman diğer takımların vay haline. Benimle birlikte geçen iki haftayı değerlendirecek olursak, özellikle Trabzonspor ve Göztepe deplasmanları ile ilgili. Öncelikle şunu belirteyim, seyircili ve seyircisiz oynamanın futbola olan katkısını İzmir\'de gördük. İki takım da coşkulu, seyredenlerin keyif aldığı maç oldu. Bununla birlikte, pek değinmem ama hakem hatalarının olduğu maçlar oldu. Hakemlerin kendilerine biraz çeki düzen vermeleri gerekiyor. Çünkü deplasmanda iki gol atmışım ofsayttan yediğim bir gol ve taçtan çıkan bir pozisyon. Yayıncı kuruluşun kamerasının önü kapalı olduğundan çekemediği bir pozisyon. Böyle olunca kimseye derdinizi anlatamıyorsunuz. Takımdan, özellikle Göztepe maçının ikinci yarısında çok memnundum ve bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bugüne kadar 104 kilometre koşan takım 112 kilometrede bu maçı bitirdi.\'\' diye konuştu. \"KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM\" Çalıştığı dönem itibari ile inanılmaz tepki veren bir takımı olduğunu söyleyen Bakkal, \"Takımın yaş ortalaması 24. Bu tempo artışı devam ettiği sürece, çok daha farklı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Evimde gibi çalışıyorum ve çok huzurluyum. Başkanımız inanılmaz destek veriyor. Çok özgürlük tanıyor bu sebepten galip gelmeye mecbur kalıyorsunuz. Bu takıma da olumlu yansıyor. Sahadaki mücadele olmasaydı ben bu kadar emin konuşmayabilirdim. Sahada yenilebilirsiniz ama yenilmenin de bir helali vardır. Bizim camiamıza yakışan budur. Geldiğim günden beri bunu işlemeye çalışıyorum. Takımın yüreği yanmaya başladı buda bir şeylerin ortaya çıkacağını gösteriyor diye düşünüyorum. Sabırla çalışmaya devam edeceğiz. Camia inanılmaz destek oluyor\" ifadelerini kullandı. \"HER MAÇ ZOR\" \"Benim bakış açım şu, her maç zor\" diyerek sözlerine devam eden Bakkal, \"Süper Lig\'de puan artık midede değil daha altlara kadar indi. Artık alanların daraldığı tempoların yükseldiği her kulübün iyi olduğu bir ligdeyiz. Her maç çok iyi oluyor bizde bunlar içersinde var olacağız, buna inanıyorum. Çünkü 15 günlük çalışma bana inanılmaz güven verdi\" değerlendirmesini yaptı. \"İYİ OYUNCULAR TAKIMI KURTARMAZ TAKIM CAMİAYI KURTARIR\" Son dönemde istifa eden hocalar ile ilgili soruyu yanıtlayan Bakkal, \"Çok net örnek verebilirim, Medipol Başakşehir. Bu takımda futbolcu şunu biliyor! Burada hoca gitmez, ben giderim. Çünkü hocanın zayıf olduğunu düşünen bir oyuncu grubunun performansının artması mümkün değil. 28 tane oyucuyu 11\'de oynatacağım ve maç başı ücret alanlar var. Çoğunu oynamadığı zaman kesiyorsun bu da ister istemez olumsuzluk yaratıyor. İnandığınız, güvendiğiniz hocalarla yola devam etmeniz lazım. Örnek olarak Abdullah Avcı... Başakşehir\'i tebrik ediyorum. Daha sonra Aykut Kocaman\'ın geçen sene yarattığı hoca takımı. Rıza hocam Antalya\'ya geldiğinde sıfır puandaydılar aldı götürdü takımı 5\'inci haftada gitti. Bana diyorlar ki niye uzun vadeli anlaşmalar yapmıyorsun ben de diyorum ki bu benim burada 4\'üncü senem. Uzun vadeli çalışmak bence kulüpleri rahatlatacaktır. Burada en önemli olay kulüplerin ekipleri iyi seçmesi. Altınordu\'da neden bu kadar iyi oyuncu yetişiyor çünkü sistem işliyor. Sistemin olmadığı bir yerde çöküş başlar. İyi oyuncular takımı kurtarmaz takım camiayı kurtarır\" şeklinde konuştu. \"Doktorluğu biliyorsunuz, malzemeciliği biliyorsunuz, idareciliği biliyorsunuz bir tek yapmadığınız futbolculuk\" diyen Bakkal, \"Üzülerek söylüyorum, futbolcu kardeşlerimden özür diliyorum, futbolcular artık kulüpleri yönetmeye başladılar. Hoca götürüp getiriyorlar. Türkiye\'de hemen hemen 10 kulüpte çalıştım. Diyorum ki doktorluğu biliyorsunuz, malzemeciliği biliyorsunuz, idareciliği biliyorsunuz bir tek yapmadığınız futbolculuk. Bizim burada öyle bir derdimiz yok çok şükür öyle bir şeye de müsaade etmeyiz. İşinizi iyi yaparsanız futbolcuya da iyi ulaşırsanız onlar size cevap verir. Emek harcarsanız bu iş oluyor\" dedi. \"YABANCI KONUSUNDA TEK İSTEDİĞİM ŞEY KRİTER GETİRMEK\" Son olarak yabancı kuralına değinen Bakkal, \"Biz hiçbir şey düşünmeden denemeden kanunları çıkartıyoruz. Çok kaliteli yabancı oyuncularla çalıştım ve katkıda da bulundular. O zaman ne yapacağız? Kriter getireceğiz. Örnek olarak diyeceğiz ki biz 30 defa milli olmuş, 25 yaş üstü oyuncu almıyoruz. Biz bunu federasyon bazında yapamadık farz edelim. O zaman Gençlerbirliği Kulübü olarak biz yapacağız bunu. Çünkü inanılmaz bir altyapımız var. Buralardan oyuncu çıkartıp oynatmayı teknik direktöre mecbur edeceksiniz. İnsanlara da bunu açıklayacaksınız. Hükümet istediyse bu iş bitecektir. Yabancı konusunda tek istediğim şey kriter getirmek. Biz bunu mecbur etmedikçe millet olarak bunu yapmayız. Gençlerbiriliği Teknik Direktörü olarak biz sistem yapalım kendi değerlerimizi biz ortaya çıkaralım. Futbol sadece kazanmak veya kaybetmek değildir. Kendi kanunumuzu yapalım ve bunu deldirmeyelim. Altyapıdan bir oyuncu oynattı diye hocayı iki gün sonra göndermeyelim\" diyerek sözlerini noktaladı.