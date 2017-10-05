(Görüntülü Haber) Genç Romanlar Federasyonu’ndan ‘Düğünümde Silah Atma Projesi'

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, Genç Romanlar Federasyonu’nun başlattığı ‘Düğünümde Silah Atma Projesi\'ne destek olmak için Bağlarbaşı Mahallesi’nde düzenlenen nişan törenine katıldı.



Yalova’da Genç Romanlar Federasyonu tarafından ‘Düğünümde Silah Atma’ projesi başlatıldı. Projeye destek olmak amacıyla Bağlarbaşı Mahallesi’ne giden Başkan Vefa Salman, projenin mimarları ile bir araya geldi. Nişan töreninde proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Yalova Genç Romanlar Federasyonu Başkanı Kerem Koyuncu, “Mutlu günleri silaha sarılarak kutlamanın yanlış olduğunu bu şekilde bir kampanya başlatarak göstermek istedik. Başkanımıza da bizlere verdiği destekten ötürü teşekkür ederim” dedi.



Başkan Vefa Salman, \"Bu akşam Yalova’da bir ilke imza atılıyor” derken, şöyle konuştu:



\"Bağlarbaşı Mahallemiz özel bir lokasyon. Burada nişan, düğünler farklı olur. Genç Romanlar Federasyonu Başkanı Kerem Koyuncu kardeşimiz, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle sakinleri insanların kafalarındaki yanlış imajların, bazı roman kökenli vatandaşlarımıza yapılan yanlış algıların temizlenmesi ve olumlu bir algıya dönüştürülmesi adına farkı projelere imza atıyorlar. Yaptıkları bu proje de bence en önemlisi. Ülkemizde silaha olan özenti son yıllarda giderek arttı. Bunlar da istenmeyen yaralanmalara ve ölümlere sebep oluyor. Bunun son bulması için bu mahallede yapılacak nişanla beraber ilk adım atılmış olacak. İnşallah bütün Türkiye buna gerekli duyarlılığı gösterir ve bundan sonra hiçbir nişanda, düğünde, maçlardan sonra veya herhangi bir kutlamada silah atılarak olası yaralanmaya ve ölüme sebebiyet verilmez. Bütün Türkiye’ye örnek olacak bu projeye öncülük ettikleri için Genç Romanlar Federasyonu Başkanı Kerem Koyuncu’yu, yönetim kurulu üyelerini ve tüm mahalle sakinlerini kutluyorum,\"



Açıklama ardından nişan törenine katılan Başkan Salman, gelenek ve göreneklerimizi yaşatarak kız isteme merasimi gerçekleştiren çiftin ailesi ile bir araya geldi. Eğlenceler eşliğinde devam eden nişan töreninde genç çifti de ziyaret eden Başkan Salman, kendilerine mutluluk diledi.