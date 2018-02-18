(Görüntülü Haber) Genç mimar son yolculuğuna uğurlandı

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Köyceğiz ilçesinde, otomobiliyle emniyet şeridinde beklerken kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren mimar Melike İlhan (27), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Muğla- Fethiye karayolu Döğüşbelen mevkisinde meydana geldi. Köyceğiz\'den Muğla yönüne giden Melike İlhan, 48 RY 484 plakalı otomobilini emniyet şeridinde durdurup, dörtlülerini yaktı. Bu sırada arkadan gelen Mehmet Tepe (54) yönetimindeki 48 K 4137 plakalı hafriyat kamyonu, İlhan\'ın içinde bulunduğu otomobile çarpıp, yaklaşık 30 metre önünde sürükledi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan İlhan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Melike İlhan, kaldırıldığı Köyceğiz Devlet Hastanesi\'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. TOPRAĞA VERİLDİ Mimar İlhan\'ın yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazesi, bugün saat 11.00 sıralarında Ortaca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki evlerinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada düzenlenen cenaze törenine, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Karaçelik, Dalaman Belediye Başkanı CHP\'li Muhammet Şaşmaz, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, Melike İlhan\'ın babası Mesut İlhan, annesi Aysel İlhan, diş hekimi olan ablası Özge İlhan, yakınları ve arkadaşları katıldı. İlhan\'ın sinir krizi geçiren aile bireylerini, diğer yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Evin önünde kılınan cenaze namazının ardından İlhan\'ın tabutu bir süre omuzlarda taşınıp, komşu Dalaman ilçesinin Atakent Mahallesi\'ndeki Eskiyurt Mezarlığı\'na götürülerek, aile kabristanında toprağa verildi. Öte yandan, gözaltına alınan kamyon şoförü Mehmet Tepe, bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.