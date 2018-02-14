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(Görüntülü Haber) Genç kadın, sokak ortasında yanarak öldü (2)

KİMLİK SAHTE ÇIKTI İzmir'in Konak ilçesinde, sokak ortasında yanarak yaşamını yitiren genç kadının üzerinden çıkan Hülya Tekbey adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğu ortaya çıktı

14 Şubat 2018 17:58

KİMLİK SAHTE ÇIKTI İzmir\'in Konak ilçesinde, sokak ortasında yanarak yaşamını yitiren genç kadının üzerinden çıkan Hülya Tekbey adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğu ortaya çıktı. Kadının kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, olayın yaşandığı sokak üzerinde güvenlik kamerası bulunmadığından, bölgedeki Mobese\'leri incelemeye aldı. Mahalle sakinlerinden Ahmet Reşit, duyduğu çığlık üzerine dışarıya çıktığını belirterek, \"Ben evde uyuyordum. Kadın çığlığı duydum. Dışarıya çıktık ve yanan bir kadını gördük. Karşı evde oturan bin genç, battaniye ile söndürmeye çalıştı. Ancak kadın öldü. Daha sonra da polisler geldi. Bu mahalleden değil, kimse tanımıyor\" dedi.

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