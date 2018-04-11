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(Görüntülü Haber) Genç iş insanı son yolculuğuna uğurlandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA İpliksan Fabrikası'nın kurucularından iş insanı merhum Mustafa Gürkan'ın torunu Mustafa Gürkan (38) kansere yenik düştü

11 Nisan 2018 20:10

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA İpliksan Fabrikası\'nın kurucularından iş insanı merhum Mustafa Gürkan\'ın torunu Mustafa Gürkan (38) kansere yenik düştü. Mustafa Gürkan, Isparta\'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Isparta\'nın tanınmış ailelerinden Gürkan ailesinin 4\'üncü kuşak temsilcisi, Aysun ve Mehmet Gürkan\'ın oğulları Mustafa Gürkan yaşamını yitirdi. İpliksan Fabrikası\'nın kurucularından Mustafa Gürkan\'ın torunu olan ve yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gördüğü belirtilen Mustafa Gürkan, İstanbul\'da tedavi gördüğü hastanede dün sabah yaşamını yitirdi. Mustafa Gürkan\'ın cenazesi bugün Isparta\'ya getirildi. Öğle vakti Mimar Sinan Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Ak Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mustafa Gürkan\'ın babası Mehmet Gürkan, amcası Melih Gürkan, işadamları, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mustafa Gürkan\'ın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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