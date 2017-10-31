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(Görüntülü Haber) Genç futbolcunun cenazesinde feryatlar yükseldi

Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM'da geçen 22 Ekim'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Erdoğan Çakmak'ın cenazesinde feryat sesleri yükseldi

31 Ekim 2017 13:03

Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da geçen 22 Ekim\'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Erdoğan Çakmak\'ın cenazesinde feryat sesleri yükseldi. Çakmak\'ın annesi Ayşegül Çakmak baygınlık geçirdi. Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'un altyapısında takım kaptanı Erdoğan Çakmak, geçen 22 Ekim gecesi, Bodrum\'dan Turgutreis yönüne giden 34 DJ 3026 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Erdoğan Çakmak, 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çakmak\'ın cenazesi, Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'un Gümbet\'teki tesislerine getirildi. Çakmak\'ın cenazesini ailesi, yakınları, Bodrum Belediyesi Bodrumspor kulüp yöneticileri ve yaklaşık 750 kişilik bir grup karşıladı. Çakmak\'ın Türk bayrağı ve Bodrumspor formasına sarılı tabutu takım arkadaşlarının omuzunda cenaze aracından indirildi. Cenazenin tören alanına getirilmesi ile birlikte Çakmak\'ın yakınlarından feryat sesleri yükseldi. Çakmak\'ın annesi Ayşegül Çakmak baygınlık geçirdi. Yalıkavak Halil İbrahim İper Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Erdoğan Çakmak\'ın cenazesi, Bodrum Belediyesi Bodrumspor tesislerinde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Denizli\'nin Sarayköy İlçesi\'ne götürülecek.

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