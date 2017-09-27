(Görüntülü Haber) Gemlik'te kaza: 1 ölü

Hurşit TOPAL/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın Gemlik İlçesi\'nde otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü Ertan Turan hayatını kaybetti. Kaza, Gemlik İlçesi Armutlu mevkii Çevreyolu Mezarlık kavşağında meydana geldi. 47 yaşındaki Ertan Turan yönetimindeki 11 DT 356 plakalı kapalı kasalı kamyonet ile Gökhan K. yönetimindeki 34 TP 6269 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçtan fırlayan kamyonet sürücüsü Ertan Turan ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ertan Turan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Gökhan K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.