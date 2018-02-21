(Görüntülü Haber) Gelin ve kayınvalideli uyuşturucu çetesine operasyon: 12 gözaltı

Enver Fatih TIKIR- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 9\'u hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, gelin ve kaynananın da bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce yapılan istihbari çalışmaların ardından İstanbul\'dan Bursa\'ya uyuşturucu getiren çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına aldı. Şüphellier, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında ikinci bir operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev araçlarında yapılan aramalarda, piyasa değeri 250 bin lira olan 8 kilo bonzai ile 56 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden 9\'u hakkında uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı. Çetede aktif görev aldığı belirtilen Suna A. ile kayınvalidesi Yüksel A. ve Orhan S. \'uyuşturucu ticareti\' suçundan adliyeye sevk edildi.