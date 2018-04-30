T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Gelin arabasının çarptığı polis şehit oldu

Selvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) -ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde karşı yönden gelen motosikletli polis memuru ile gelin arabasının çarpıştı

30 Nisan 2018 20:32

Selvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) -ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde karşı yönden gelen motosikletli polis memuru ile gelin arabasının çarpıştı. Kazada polis memuru Yakup Acar şehit oldu. Kaza akşam saatlerinde Cizre\'nin Nusaybin Caddesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen gelin arabası, karşı yönden gelen polis memuru Yakup Acar yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan polis memuru acar, düğün konvoyunda bulunanlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Acar, kaldırıldığı Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi\'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak sehit oldu. Kazanın ardından Cizre Kaymakamı Faik Arıcan ve emniyet yetkilileri hastaneye giderek bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken gelin arabası sürücüsünün polis merkezine gelerek teslim olduğu öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selvan KÜDENŞIRNAK DHACizreKazadaYakup AcarKazaCizre Nusaybin CaddesindeSürücüsüPolisAcarCizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet HastanesiKazanınCizre Kaymakamı Faik Arıcan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'da ikinci çığ faciası: 33 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24