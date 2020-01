(Görüntülü Haber) Gelin almak için geldikleri Şanlıurfa'da dolandırıldıklarını anladılar

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'da oturan mermer ustası Satılmış Gökhasan, oğlu 29 yaşındaki Tahsin Gökhasan\'ı nişanladıkları Şanlıurfa\'da oturan kişilerce 50 bin lira dolandırıldıklarını söyledi. Afyonkarahisar\'dan Şanlıurfa\'ya gelini almaya gelen baba ve oğlu, nişan yaptıkları evin boş olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Afyon\'da oturan 3 çocuk babası Satılmış Gökhasan, büyük oğlu Tahsin Gökhasan\'ı evlendirmek için kız aramaya başladı. Gökhasan, iddiaya göre, Birecik İlçesi\'nde akrabası olan Abdurrahman Atmaca aracılığıyla Şanlıurfa\'da oturan Halim Demir adlı bir kişinin 20 yaşındaki Nur Demir adlı kızını istemeye gitti. Demir ailesinin razı olması üzerine Afyon\'dan 3 Ekim tarihinde Şanlıurfa\'ya gelen Satılmış Gökhasan ve oğlu Tahsin Gökhasan, Demir ailesinin Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki evine giderek kızı istedi. Karşılıklı anlaşılması üzerine Demir ailesi, damat adayı Tahsin Gökhasan ile Nur Demir\'i bir odada görüştürüp düğün listesini hazırladı. Gökhasan ailesi, hazırlanan listeye göre kızın ailesine 15 bin lira başlık parası, 23 bin liralık altın, 3 bin liraya telefon, 3 bin liraya elbise ve 6 bin lira çeyiz hazırlamak üzere toplam 44 bin lira harcama yapıp Afyon\'a döndü. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Demir ailesi damadın yaşadığı Afyon\'a giderek aileye 2 gün misafir olup yeniden Şanlıurfa\'ya döndü. 13 Ekim\'de evlenmek için düğün davetiyesi basıp hazırlıklarını tamamlayan Gökhasan ailesi, durumu Demir ailesine telefonla bildirdi. Bunun üzerine Demir ailesi taziyelerinin olduğunu kendilerine bir hafta müsaade verilmesini istedi. Demir ailesinin bu isteğini kabul eden Gökhasan ailesi, bir hafta sonra tekrar telefonla aradıkları gelinin ailesine ulaşamamaları üzerine Afyon\'dan Şanlıurfa\'ya geldi. EVİ BOŞ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Nişan törenin yapıldığı Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki eve gelen baba ve oğlu pencerede kiralık levhasını görüp içeriye baktıklarında ise evin boşaldığını görünce dolandırdıklarını anladı. Yaşadıkları şokun üzerine gözyaşlarına boğulan Gökhasan ailesi, evlenme vadiyle dolandırdıkları Demir ailesinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti. Afyon\'da gelinlik çağına gelmiş genç kızlar genellikle aile içine gelmediğini, oğluna bir kız almak için Şanlıurfa\'dan akrabaları aracılığıyla kız almaya karar verdiklerini belirten Satılmış Gökhasan, yaşadıklarını şöyle anlattı: \"Ben en büyük oğlumu evlendirmek için Afyon\'dan Şanlıurfa\'ya geldim. Kızını istemeye gittiğimiz sözde baba kendini Halim Demir olarak tanıtıp kızını ise Nur Demir olarak tanıttı. Evlerinde yapmış olduğumuz görüşmenin ardından oğlumu evlendirmek için evde nişan töreni yaptık. Daha sonra bu aile evlilik vadiyle bizi kandırdı. Kızlarını istemeye geldiğimizde kendileri dürüst bir aile olarak tanıttılar. Bu aile bize adetlerimize, töremize çok bağlıyız. Bunun için bizden başlık parasını istediler. Bizde bu isteği kabul ederek, elden 15 bin lira başlık parasını verdik. Yine gelin için altın, ziynet ve kıyafetlerini aldık. Bütün hazırlıkları tamamladıktan sonra onları aradığımızda bize \'Taziyemiz var, şu anda düğün yapamayız\' dediler. Bir hafta sonraya ertelediler. Biz de akraba olduğumuzu \'Sizin acınız, bizim acımız\' diyerek onların isteğini kabul ettik. Onların dediği gün Şanlıurfa\'ya geldik, ne telefonlarını açıyorlar. Ne de nerede olduklarını biliyoruz. Şu anda evi terk etmişler, hiç kimse yok. Bu evlilik için benim 50 bin lira param gitti. Bu aileye o kadar güvenmiştik halen onun şokunu yaşıyoruz. Kızlarını İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu, abdestinde namazında bir aile olduklarını söylediler. Hatta oğluma namaz kılıp kılmadığını sordular. Oğlanla kız görüşüp öyle karar verdiler. Afyon\'da bu aileyi misafir ettim onları gezdirip yedirdim içirdim. Yol paralarına kadar her şeylerini karşıladım. Ama maalesef bunlar bizi dolandırıp kaçtılar. Normalde bu hafta içerisinde düğün yapacaktık. Ama kimseye ulaşamıyoruz. Bir an önce bu dolandırıcıların yakalanmasını, zararımızın giderilmesini istiyorum.\" DAMADIN BÜTÜN HAYALLERİ YIKILDI Düğün hazırlığını yapan Tahsin Gökhasan, gözyaşlarına boğularak şunları söyledi: \"Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Biz eve geldiğimizde kimse yoktu. Sonra çevrede araştırma yaptık. Komşular bunları tanımıyordu. Ben düğün için gelini almaya gelmiştim. Her şeyi hazırladık. Ev bomboştu. Nişan taktıktan sonra sadece 2 gün telefonla nişanlım olan kızla görüşme yaptım. Ondan sonra izin vermediler. Daha sonra taziyemiz var diyerek hiç görüşemedik. En fazla nişanlımla 15 saniye konuşabiliyordum. Bu dolandırıcılık olayından sonra evliliği asla düşünmüyorum. Bunlar benim hayallerim yıktı. Bir an önce onların yakalanmasını istiyorum.\" \'BU HAFTA SONU EVLENECEKTİ\' Evlilik vadiyle dolandırılan Gökhasan ailesi için polis ve adliyeye gerekli suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden avukat Sezai Canbek, \"Müvekkillerim en büyük erkek çocuklarını evlendirmek amacıyla Afyon\'dan Şanlıurfa\'ya gelerek Allah\'ın emriyle kız istedi. Müvekkilim oğlunu evlendirmek için 50 bin lira civarında düğün masrafı yaptı. Bu masrafın tamamını da kendisini dolandıran ailenin eline tutuşturmuştur. Yapılan bu yüksek ödemelerin faturaları bizim dava dosyamızda mevcuttur. Normal şartlarda damat adayının bu hafta sonu düğünü vardı. Başlık parası verilmiş, eşyalar almış düğün hazırlıkları tamamlanmıştı. Müvekkilim kızın ailesini arayarak, bütün hazırlıklarının tamamlandığını düğün için hazır olduklarını sizde hazır mısınız? Deyince telefon önce meşgule alınıyor, ardından telefonlara cevap verilmiyor. Bu evde nişan töreni gerçekleşti. Nişanda tatlılar burada yenildi. Sözler burada verildi. Ama aynı şekilde sözlerin tutulmadığı bu evde nişanlısını görmeye gelen damat evi boş gördü. Ev boşaltılmış. Evi kiralamışlar ardından kısa bir süre sonra kimse görünmeden evi boşaltıp izlerini kaybetmişler.\" EV SAHİBİNİ DE DOLANDIRMIŞLAR Öte yandan ev sahibi Hasan Demir ise, emlakçı aracılığıyla kiraya verdiği evinde yaşanan dolandırıcılık olayı tepki gösterip dolandırıcıların su ve elektrik faturalarını yatırmadıklarını söyledi.