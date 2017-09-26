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(Görüntülü Haber) Gelibolu'da su baskını; 7 kişi mahsur kaldı (2)

AFAD 7 KİŞİYİ KURTARDI Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde aşırı yağmur yüzünden evlerde su baskını yaşandı

26 Eylül 2017 15:25

AFAD 7 KİŞİYİ KURTARDI Çanakkale\'nin Gelibolu İlçesi\'nde aşırı yağmur yüzünden evlerde su baskını yaşandı. Gelibolu İlçesi\'ne bağlı Yeniköy Köyü Bahçelievler Mevkii\'nde aşırı yağmur yüzünden sel baskını oluştu. Sel yüzünden evlerinde mahsur kalan 7 kişi, Çanakkale AFAD ekibi tarafından kurtarıldı. HASAR TESPİTİ YAPILIYOR AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında komisyonlar oluşturulduğunu, hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlandığını belirtti. Tarımsal alanlardaki zararların ve hayvan teleflerinin tespiti için gerekli çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi. Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)

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