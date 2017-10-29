(Görüntülü Haber) Geleneksel Danslar Topluluğu'ndan 'Cumhuriyet' dansı

İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Belediyesi Geleneksel Danslar Topluluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı \'Cumhuriyet Dansıyla\' karşıladı. Etkinliğe katılan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, \'Bugün sanat bize Cumhuriyet\'in nasıl kurulduğunu, nasıl kazanıldığını, Kurtuluş Savaşı destanını canlandırarak en güzel şekilde anlattı\'dedi. \'Cumhuriyet Dansı\' Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi, Yıldız Kenter Sahnesi?nde sergilendi. Genel sanat yönetmenliğini Onur Gülin ve Eyüp Uzunkaya?nın üstlendiği dans gösterisinde,yaklaşık 60 dansçı yer aldı. \'BİZLERİ 94 YIL ÖNCESİNE SANAT GÖTÜRDÜ\' Kurtuluş Savaşı destanının danslarla ve sanatla anlatıldığını kaydeden Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, \'Bundan tam 94 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurmadan bir gün önce bu kararı vermişti yarın Cumhuriyet\'in kurulacağı kararı. Kurtuluş Savaşı destanı danslarla, sanatla anlatıldı. O nedenle son derece coşkuluydu. Bir kez daha bizleri 94 yıl öncesine sanat götürdü. Gerçekten de Mustafa Kemal Atatürk\'ün, sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuştur demekle ne demek istediğini şimdi burada anlamaktayız. Cumhuriyet\'i kurduktan sonra belediyeler yasasını yaparken oraya pozitif bilimi, sanatı ve sporu koymuştu. Bugün sanat bize cumhuriyetin nasıl kurulduğunu, nasıl kazanıldığını, Kurtuluş Savaşı destanını canlandırarak en güzel şekilde anlattı. Bu coşkuyu hepimiz yaşadık. Yaşasın Cumhuriyet\' diye konuştu. Gösteri, Onuncu Yıl Marşı\'nın okunması ve Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli\'nin dansçılara çiçek vermesiyle sona erdi.