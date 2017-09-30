(Görüntülü Haber) Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri'nde çocuklar er meydanına çıktı

İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY Belediyesi, İstanbul?un en büyük yağlı güreş organizasyonuna ev sahipliği yaptı. 2017 yılının son yağlı güreş müsabakasında yarışan çocuk pehlivanlar, er meydanında kıyasıya mücadele etti. Hacımaşlı\'da düzenlenen \'7?nci Geleneksel Arnavutköy Belediyesi Yağlı Güreşleri\'ne yaşları 10-17 arasında değişen 120 çocuk güreşçi, aileleri ve yüzlerce güreş meraklısı katıldı. Türkiye\'nin dört bir yanından gelerek müsabakalara katılan onlarca çocuk güreşçi, bir süre ısındıktan sonra er meydanına çıktı. Minik 1-2, Tozkoparan 1-2, Teşvik ve Ayak olmak üzere toplam 6 kategoride kol bağlayarak mücadele eden çocuk pehlivanlar, ata sporu yağlı güreşi bir kez daha gün yüzüne çıkarttı. Davetliler, yağmurlu havaya rağmen kıran kırana devam eden mücadeleyi heyecanla takip etti. \"Güreş, Peygamber mesleğidir\" Babadan oğula geçen pehlivanlık mesleğini devam ettirdiğini belirten Gökhan Şirin, ?Güreş peygamber mesleği olduğu için sahip çıkmak lazım. Biz de sahip çıkıyoruz. Minder?de profesyonelim. 2 kere Türkiye şampiyonluğum var. Yağlı güreş de çok iyi değilim ama güreşmeye çalışıyorum? şeklinde konuştu. Yağmurlu hava şartlarının kendisini etkilemediğini belirten çocuk güreşçi Fikret Özgür, \"Havanın yağmurlu olması önemli değil. Biz kış da olsa yarışırız. Çünkü bizler bu meydanda savaşıyoruz\" diye konuştu. Güreşle 2 senedir ilgilendiğini belirten küçük pehlivan Engin Atar, \"Şimdilik güzel gidiyor, inşallah devam edebilirim\" dedi.