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(Görüntülü Haber) Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri başlıyor

İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY Belediyesi, İstanbul?un en büyük yağlı güreş organizasyonuna ev sahipliği yapıyor

29 Eylül 2017 20:37

İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY Belediyesi, İstanbul?un en büyük yağlı güreş organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Arnavutköy Belediyesi, Türklerin ata sporu yağlı güreşleri yaşatmak amacıyla, \'7?nci Geleneksel Arnavutköy Belediyesi Yağlı Güreşleri\' etkinliğini düzenliyor. Hacımaşlı?da düzenlenecek yağlı güreşlerde Recep Kara, İsmail Balaban, Abdullah Güngör. Şaban Yılmaz, Mehmet Yeşil, Orhan Okulu, Ali Gürbüz ve Kırkpınar?ın birçok tanınmış ismi kıspet giyecek. Yağlı güreşler etkinliğinde 13 boyda 300?ün üzerinde güreşçi kol bağlayarak mücadele edecek. 30 Eylül cumartesi günü saat 11.00?de başlayacak program kapsamında 14.00?te ise başpehlivanlık mücadelesi başlayacak.

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