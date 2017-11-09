(Görüntülü Haber) Geleceğin 'kick boks' şampiyonlarını yetiştiriyor

Mesut MADANBURDUR, (DHA)-

Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kick boks antrenörü Deniz Sögü Koç, geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor.

Burdur\'da 2009 yılında başlattığı kick boks sporunda birçok elit sporcu yetiştiren antrenör Deniz Sögü Koç\'un öğrencileri ulusal ve uluslararası turnuvalarda derece yaptı. Sögü, 2009 yılında Burdur\'da kick boksu başlattım. İlk geldiğim zamanlar Burdur\'da kick boks olur mu diye soruyordu insanlar. Burada olmaz, yapamazsın diyorlardı ama bendeki kick boks aşkı ve sevgisi sayesinde başladım. İlk önceleri gönüllü olarak bu sporu yaptırdım. Daha sonra Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde devam ettirdim dedi.

Beş yaş grubundan 25 yaşına kadar sporcuları olduğunu anlatan Sögü, Kick boksa Burdur\'da talep çok fazla. Özellikle bu yıl kadın sporcularımızdan daha yoğun talep var. Kendilerini korumak ve güvende hissetmek adına kadınlardan daha fazla talep var diye konuştu.

Sögü, Milli sporcular çıkarmaya başladık. Uluslararası turnuvalarda 2017 sezonunda 4 sporcumuz yarıştı ve derecelerle döndüler. Bir sporcumuz milli takım kampına çağrıldı dedi.