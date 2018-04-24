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(Görüntülü Haber) Geçici iş için 5 saatte 5 bin kişi başvurdu

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 6 ay süreyle Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında işe alınacak 4 bin kişi için, 5 saatte 5 kin kişi başvurdu

24 Nisan 2018 17:53

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 6 ay süreyle Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında işe alınacak 4 bin kişi için, 5 saatte 5 kin kişi başvurdu. Kurum önünde uzun kuyruklar oluşurken, başvuru süresinin cuma günü sona ereceği belirtildi. İŞKUR Diyarbakır İl Müdürlüğü\'nce Toplum Yararına Çalışma programı kapsamında 6 ay için asgari ücretle alınacak 4 bin işçi için başvurular bugün başladı. Sabahın erken saatlerinde kurum önünde beklemeye başlayanlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Kadın- erkek, genç- yaşlı binlerce kişi, saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Başvuru süresinin cuma günü sona ereceği belirtildi. Başvurular sabah saat 08.00\'den itibaren alınmaya başlandı. Yetkililer, ilk 5 saatte, saat 13\'e kadar, yaklaşık 5 kişinin başvurduğunu, bu sayının hafta sonuna kadar 30 bini aşmasını beklediklerini söyledi. ​Kentte istihdam olanaklarının sınırlı olduğunu belirten başvuru yapanlar, yetkililerden iş olanaklarının yaratılması ve yeni fabrikaların kurulması için çalışma yapmalarını istedi.

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