(Görüntülü Haber) Gebze'de olimpik buz pisti açılıyor

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde, 12.5 milyon TL\'ye mal olan olimpik buz pisti önümüzdeki ay hizmete girecek. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Gebze Olimpik Buz Pisti\'nde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesi Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü artistik buz pateni sporcularından Damla Demirsal, Derya Demirsal, Burak Demirboğa gösteri yaparken, Kocaeli Gençlik Hizmetleri Buz Hokeyi sporcuları da kendi aralarında gösteri maçı yaptı. Muzaffer Çimtimar yaptığı açıklamada, Gebze Olimpik Buz Pisti\'nin yaklaşık 12.5 milyon TL gibi bir meblağa mal olduğunu belirterek, \"İstanbul ve Gebze bölgesine hitap edecek bir tesis olarak bakanlığımız ve Spor Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmış bir tesistir. Halihazırda tesisimizde buz sporlarımızın yanı sıra fitness ve jimnastik salonları da mevcut olup burada buz pateni, buz hokeyi, short track ve curling faaliyetlerine uygun bir tesis olarak icra edilmiştir. Şu anda çalışmalar başlamıştır. Bundan sonra hem ilimizin sporcu ve kulüplerine, hem de İstanbul ve Anadolu bölgesinin spor kulüplerine hizmet edebilecek durumdadır. Tesis yaklaşık 10 dönüm arazi üzerine kurulmuştur. İçerisinde 4 adet soyunma odası, 4 adet kurutma odası bulunuyor. Bu bölgede özellik arz eden önemli tesislerden bir tanesidir. Gebze bölgemizin ve İstanbul Anadolu yakasının kullanabileceği özel tesislerden bir tanesidir. 24 saat açık olan bir tesistir\" dedi. Tesisin tam olimpik olduğunu belirten Çimtimar, \"Tesis akıllı bir bina olarak inşa edildi. Tamamen elektronik sistemlerle takip edilen ve kontrol edilen bir tesistir. Burası tam olimpik bir spor tesisi. Antrenman amaçlı bir spor tesisi değil. Tabi ki özünde o ama olimpik branşlarda, müsabaka yapılabilecek bir tesistir. Ülkemizin veya şehrimizin herhangi bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığı durumda da bu tesis kullanılacaktır\" diye konuştu.