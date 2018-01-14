T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Gebze'de Kentsel Dönüşüm tepkisi

Ergün AYAZ/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Hürriyet ve Yavuz Sultan mahallelerinde yaşayan yaklaşık 3 bin kişi, Kentsel Dönüşüm projesine tepki göstererek yürüdü

14 Ocak 2018 23:56

Ergün AYAZ/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, Hürriyet ve Yavuz Sultan mahallelerinde yaşayan yaklaşık 3 bin kişi, Kentsel Dönüşüm projesine tepki göstererek yürüdü.

Gebze\'nin Hürriyet ve Yavuz Selim mahallelerinde evleri bulunan yaklaşık 3 bin kişi Gebze Beylikbağı Kültür Merkezi\'nde bir araya geldi. Kültür merkezinde tapu sorunları ve bölgelerinde yapılmak istenen Kentsel Dönüşüm konusunda toplantı yapan mahalle sakinleri, toplantı çıkışı Gebze Hürriyet ve Ulus mahallelerinin kesiştiği yere kadar yürüdü. CHP Kocaeli milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Fatma Kaplan Hürriyet de vatandaşlarla birlikte yürüyerek destek verdi. Milletvekili  Hürriyet, Kartal Belediyesi\'nde tapu tahsis belgesi olmayanlara bile tapu verildiği ile ilgili kendilerine bilgiler anlatıldığını belirterek, \"Mübarek Ramazan ayında başbakan bile söz verdi ama yerine getirilmedi. Tüm haklarınızı alıncaya kadar yanınızda olacağız. Kim bu milletin hakkına hukukuna el uzatırsa o elleri kırmasını biliriz. Bu rantiyecilere sizi ezdirmeyeceğiz\" dedi.

Milletvekili Tarhan ise, geçmişte Beylikbağı bölgesinde yaşadığını ifade ederek, \"Kendi imkanlarımızla buraları yaptık ama şimdi elimizden almak istiyorlar. Şimdi buralar çok değerlendi. İmar ve tapu izni vermiyorlar, buralara milyon dolarlık evler yapmak istiyorlar. Emek ve İnönü mahalleleri kazandı, siz de kazanacaksınız. Sizin hakkınızda gözü olanların gözünü parmağınızla çıkartın. Hep birlikte sonuna kadar sizinle mücadele edip, tapuları da imar iznini de söke söke alacağız\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergün AYAZGEBZE Kocaeli DHAKOCAELİ GebzeHürriyetYavuz SultanKentsel DönüşümGebze HürriyetYavuz SelimGebze Beylikbağı Kültür MerkeziKültürUlusCHP KocaeliTahsin TarhanFatma Kaplan HürriyetMilletvekili  Hürriyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24