(Görüntülü Haber) Gebze'de işçi servisi TIR'a çarptı: 14 yaralı

Mesut IŞIK-Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde işçileri taşıyan servis aracının demir yüklü TIR\'a çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.



Kaza saat 18.15 sıralarında, Gebze Otogar kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 0761 plakalı fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüs kavşaktan geçen 34 ETC 31 plakalı demir yüklü TIR\'ın dorsesine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi, polis ve itfaiye ekibi geldi. 112 Acil ekipleri yaralananlara ilk müdahalede bulundu. Kazanın şokunu yaşayan işçiler araçtan çıkarak yerlere otururken, 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Kazada 14 kişi yaralanırken, 112 Acil ekipleri ve sürücüler yaralıları alarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Hasar gören minibüste sıkışan sürücü ile bir işçiyi çıkarmak için itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Trafik ekipleri kavşakta trafiği yönlendirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.