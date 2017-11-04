(Görüntülü Haber) Gazişehir Gaziantep - Grandmedical Manisaspor maçının ardından

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Grandmedical Manisaspor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan ise, buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini ifade etti.



Erkan Sözeri, oyuncularının iyi oynadığını dile getirerek, \"Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi Özellikle gol atmak adına sıkıntılar çekiyorduk. Allah\'a şükür 2-0 gibi net bir skorla kazanmak çok güzeldi. Biz bir galibiyet serisi yapmak istiyoruz. Seri yaparak yukarıya tutunmak istiyoruz. Üstün olan bizdik. Rakibe pozisyon da vermedik. Oyuncularımı kutluyorum, yürekten oynadılar. Güzel bir futbol oynadık diye düşünüyoruz. Tesadüf kazanmadık, güzel futbol oynadık ve kazandık. Oyuncularımız üzerine düşen görevi yerine getirdi. Hepsini tebrik ediyorum\" dedi.



Maça iyi hazırlandıklarını fakat buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Hamit Cihan ise, \"Aslında haftayı planlarken rakibimizin kenardan atacağı yüksek toplarda etkili olacağını ve kazandığımız toplarla hücum yapmayı planladık. Aslında çok da top kazandık, 2 pozisyona girdik fakat değerlendiremedik. Yediğimiz 2 golle mağlup olduk. Bundan sonra iyi hazırlanıp sonraki maçları kazanmayı hedefliyoruz\" diye konuştu.