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(Görüntülü Haber) Gazipaşa'da kıyıya telef olmuş boğa vurdu

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus sahiline, telef olan boğa vurdu

01 Mayıs 2018 14:03

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus sahiline, telef olan boğa vurdu. Boğa, iş makinesiyle kıyıdan alındı. Gazipaşa Selinus sahilinden, dün öğle saatlerinde, kötü koku geldiğini fark edenler, kıyıya geldi. İlçe sakinleri, telef olan büyükbaşın sahile vurduğunu gördü. Taşımacılık yapılan yük gemilerinden düştüğü ya da denize atıldığı tahmin edilen hayvanın, boğa olduğu anlaşıldı. İlçe sakinlerinin haber vermesiyle sahile gelen Gazipaşa Belediyesi ekipleri, iş makinesiyle aldıkları boğayı belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüp, gömdü.

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