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(Görüntülü Haber) Gazipaşa'da kaza 2 yaralı

Yücel BULUT GAZİPAŞA, (DHA) ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yoldan çıkan otomobilin köprü ortasındaki boşluğa uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı

13 Aralık 2017 13:41

Yücel BULUT GAZİPAŞA, (DHA) ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde yoldan çıkan otomobilin köprü ortasındaki boşluğa uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Kahyalar Mahallesi\'nde meydana geldi. Alanya- Gazipaşa sahil yolunda seyir halindeki Mevlüt Karateke\'nin kullandığı 07 UM 819 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce trafik levhasına çarpan otomobil ardından da çift yönlü köprünün arasındaki boşluğa uçtu. Kazada otomobilde bulunan Ömer Çetin ve eşi Fatma Çetin yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Ömer Çetin ayakta tedavi edilirken Fatma Çetin\'in kolunda kırık olduğu tespit edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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