(Görüntülü Haber) Gazipaşa'da kaza 1 yaralı

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken, yoldaki odun parçasına çarparak düşen Fahrettin Sayın ağır yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında D400 karayolunun Gazipaşa Köprüsü yakınlarında meydana geldi. 07 UR 428 plakalı motosikletiyle Anamur\'dan Gazipaşa istikametine giden Fahrettin Sayın, başka bir araçtan düştüğü tahmin edilen odun parçasına çarptı. Motosikletinin hakimiyetini kaybeden sürücü yola savruldu. Metrelerce asfalt zemin üzerinde sürüklenen Fahrettin Sayın, başına aldığı darbelerden ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fahrettin Sayın, ambulansla hastaneye götürüldü. Başına aldığı darbelerle kafa travması geçiren Fahrettin Sayın, Alanya Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.