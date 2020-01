(Görüntülü Haber) Gazipaşa'da kaza 1 yaralı

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Gazipaşa Nüfus Müdürlüğü önündeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Anamur\'dan Gazipaşa istikametine giden 28 yaşındaki Kazım Taşar\'ın kullandığı 07 US 384 plakalı motosikletle ana yola çıkan M.K.\'nin kullandığı 07 HDB 63 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kazım Taşar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, Kazım Taşar\'ı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Taşar, hastanede yapılan müdahalenin ardından Alanya Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Aynı yerde sürekli kaza yaşandığını söyleyen Ahmet Demircan, Buraya yakın oturuyorum, Bu kavşakta çok kaza oluyor. Burada çocuklar okula gelip gidiyor. İnsan canı bu kadar ucuz mu Aynı yerde sürekli kaza oluyor. Bu kavşak çok can aldı. Pes, pes diyorum. Her şeye para bulunuyor. Buraya iki trafik lambası takmaya para bulamıyor mu Daha bir hafta önce yeğenimi kazada kaybettim. Bizler o acıyı yaşadık, bu millet yaşamasın. Yetkililerin bu kavşağa bir an önce çözüm bulması gerekiyor dedi.