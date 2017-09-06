(Görüntülü Haber) Gazipaşa'da arazi yangını

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde boş tarlada çıkan yangında aile mezarlığı çevresindeki ağaçların bir kısmı ve serada zarara neden oldu. Gazipaşa\'ya bağlı Beyobası Mahallesi\'nde saat 13.30 sıralarında boş tarlada yangın çıktı. Yangını çevredekiler görüp itfaiyeye haber verdi. İlk müdahaleyi vatandaş yaparken, kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında sera ve aile mezarlığının çevresindeki ağaçlar zarar gördü. Yangın büyümeden söndürüldü.