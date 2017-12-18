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(Görüntülü Haber) Gazipaşa kaza 1 yaralı

Yücel BULUT GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

18 Aralık 2017 20:08

Yücel BULUT GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) Antalya\'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza saat 13.30\'da Rasih Kaplan Caddesi\'nde meydana geldi. Denizkızı Kavşağı\'ndan şehir merkezi istikametine giden Mesut Nural\'ın (22) kullandığı 07 UL 682 plakalı motosiklet, hal yolu istikametinden gelen Rakip Kılınç\'ın kullandığı 07 UY 824 plakalı otomobille çarpıştı. Motosikletten savrularak asfalt zemine düşen Mesut Nural yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mesut Nural\'a ilk müdahalesi olay yerine gelen 112 ekibi tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürülen Mesut Nural, tedaviye alındı.

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