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(Görüntülü Haber) Gazipaşa kaza: 1 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA) ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde, motosikletin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

07 Kasım 2017 16:30

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA) ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde, motosikletin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında D400 karayolu Deniz Kızı kavşağında meydana geldi. Murat Şaşmaz\'ın kullandığı 07 UB 071 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Murat Şaşmaz ile arkada yolcu olarak bulunan babası Adem Şaşmaz yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazayı ufak sıyrıklarla atlatan baba Adem Şaşmaz\'a kaza yerinde müdahale etti. Murat Şaşmaz ise ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

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