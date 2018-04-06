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(Görüntülü Haber) Gaziosmanpaşa'daki yandı, Taksim'deki açılışa hazırlanıyor -3 (Arşiv)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) - 2015 yılında yeniden yapılması için yıkılan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sona gelindi

06 Nisan 2018 17:41

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) - 2015 yılında yeniden yapılması için yıkılan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sona gelindi. 10 güne kadar inşaat firması tarafından teslim edileceği öğrenilen hastane içeriden de görüntülendi.



Beyoğlu Sıraselviler Caddesi üzerinde bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2015 yılında yıkılmış ve Gaziosmanpaşa\'ya taşınmıştı.  Gaziosmanpaşa\'daki hastane dün çıkan yangında büyük hasar gördü. Taksim\'deki yeni  Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde ise sona gelindi.  50 bin metrekarelik alandaki 250 yatak kapasiteli yeni hastanede son hazırlıklar yapılıyor. İnşaat firması tarafından 10 güne kadar teslim edileceği öğrenilen hastanenin içi de görüntülendi. Hastanenin bu ay içinde açılacağı açıklanmıştı.

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