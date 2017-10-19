(Görüntülü Haber) Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu

Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL,(DHA) Gaziosmanpaşa\'da düzenlenen özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde Gaziosmanpaşa\'da çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamında Kazam Karabekir Mahallesi 863. Sokak\'taki bir adrese de baskın düzenlendi. Baskın yapılan evdeki şüpheliyi özel harekat polisleri etkisiz hale getirdikten sonra narkotik polisleri evde arama yaptı. Arama sonrası evdeki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.