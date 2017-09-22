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(Görüntülü Haber) Gaziosmanpaşa'da özel halk otobüsü bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) GAZİOSMANPAŞA'da kontrolden çıkan özel halk otobüsü bariyerlere çarptı

22 Eylül 2017 19:48

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) GAZİOSMANPAŞA\'da kontrolden çıkan özel halk otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 14.00 sıralarında Küçükköy Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Özel Halk Otobüsü A.Ş.\'ye bağlı özel halk otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. Kazada şoför araçta sıkışırken, 3 yolcu da yaralandı. İtfaiye ekipleri şoförü sıkıştığı yerden çıkardı. 4 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

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