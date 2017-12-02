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(Görüntülü Haber) Gaziosmanpaşa'da bıçaklı saldırı, 1 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - DHA Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen nedenle yolda yürüyen bir kişiyi bıçakladı

02 Aralık 2017 12:58

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - DHA

Gaziosmanpaşa\'da gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen nedenle yolda yürüyen bir kişiyi bıçakladı. Bıçakla yaralanan kişi ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın meydana geldiği yerin yakın bir noktasında yere atılmış bir bıçak bulundu.


 

Olay, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi\'nde gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir genç, Bağlarbaşı Caddesi\'nde tek başına yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı. Çevredeki vatandaşlar, yaralı gencin yardımına koşarken, şüpheliler de olay yerinden hızla kaçtı. 

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı genci bıçaklayan kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri de yaralı gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla en yakın çevre hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çalışma başlattı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği yerin yakın bir noktasında da yere bıçak atıldığını tespit etti. Sokağa atılan bıçağın olduğu yeri de şerit ile kapatan polis ekipleri her iki noktada çalışma yaptı. Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldığı öğrenildi. 

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. 

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