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(Görüntülü Haber) Gazilere rozetleri takıldı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da geçen yılki terör operasyonlarında yaralanan iki gaziye Vali Şerif Yılmaz tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'nın tevcih ettiği malul gazi rozetleri takıldı

06 Kasım 2017 19:43

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR\'da geçen yılki terör operasyonlarında yaralanan iki gaziye Vali Şerif Yılmaz tarafından Jandarma Genel Komutanlığı\'nın tevcih ettiği malul gazi rozetleri takıldı. Burdur Valiliği toplantı salonundaki gazilik rozeti takdim törenine Vali Şerif Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar ile Gazi Jandarma Uzman Çavuş Erkan Bakır ve Gazi Jandarma Uzman Çavuş Himmet Can katıldı. Vali Şerif Yılmaz, \"Bu ülke için canlarını kanlarını gözlerini kırpmadan feda etmeye hazır olan tüm güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ediyorum. Her iki arkadaşımız da ülkemizin belli bir bölgesinde devlet hakimiyetini ortadan kaldırmaya yönelik, ülkenin işgal edilmesine yönelik çukur adamların yaptığı çukur eylemlerine karşı yapılan mücadelede gazi oldular\" dedi. Vali Yılmaz, şöyle devam etti: \"Sizlerin de bildiği gibi o tarihte yoğun bir mücadeleyle çukur eylemlerini gerçekleştirenler hak ettikleri cezayı buldular. Ülkenin işgal edilemeyeceğini, parçalanamayacağını, bölünemeyeceğini oradaki teröristleri temizleyerek gösterdik. El yapımı patlayıcılarla kurulan tuzaklarla şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Gazilerimize teşekkür ediyorum. Halen daha bugün bu mücadele devam ediyor. Ülkenin bölünmesi, parçalanması için gerek içerden gerek dışarıdan saldırılar artarak devam ediyor. Çok şükür devletimiz, milletiyle vatandaşıyla hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde bunlara karşı gereken tavrı, davranışı, kararlılığı gösteriyor.\" Vali Yılmaz, konuşmasının ardından 15 Şubat 2016\'da Diyarbakır Sur\'da yapılan operasyonda el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş 28 yaşındaki Himmet Can ile 20 Ocak 2016\'da Diyarbakır Sur\'da yapılan Bayrak-12 müşterek özel birlik operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş 28 yaşındaki Erkan Bakır\'a Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tevcih edilen malul gazi rozetlerini takti.

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