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(Görüntülü Haber) Gazilerden başkana sazlı sözlü karşılama

Turgay İPEK ERZURUM, (DHA) Erzurum'da, asansörü olmayan bir binanın 6'ncı katındaki dernek binalarına gidemeyen bedensel engelli gazilerin 'merdiven' sorunu ortadan kalktı

05 Aralık 2017 13:49

Turgay İPEK ERZURUM, (DHA) Erzurum\'da, asansörü olmayan bir binanın 6\'ncı katındaki dernek binalarına gidemeyen bedensel engelli gazilerin \'merdiven\' sorunu ortadan kalktı. Büyükşehir Belediye Başkana Mehmet Sekmen\'in kale etrafında yaptırdığı konaklardan birini derneğe vermesi ile birlikte bedensel engelli gaziler yıllar sonra ilk kez derneklerine girebildi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi, Başkan Sekmen\'i yeni yerlerinde sazlı sözlü karşıladı. Bu ülke için şehit ya da gazi olanların baş tacı olduğunu söyleyen Başkan Sekmen, Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır dedi. Engelli gaziler, Başkan Sekmen\'e teşekkür ederek, Daha önceleri derneğimize hep uzaktan bakıyorduk. Şimdi günümüzün büyük bir bölümü rahatlıkla giriş- çıkış yapabildiğimiz dernekten geçiriyoruz dediler.

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